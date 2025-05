L’attesa sta per finire Domani il Palio dei Micci

© Lanazione.it - L’attesa sta per finire. Domani il Palio dei Micci Palio dei Micci", che quest’anno andrà in diretta televisiva in versione integrale (dalle 16 fino al termine della manifestazione), grazie alle telecamere di NoiTv e alla voce del presentatore Federico Conti, che ha condotto a marzo anche il "Miccio Canterino". L’appuntamento è per Domani allo "Stadio Buon Riposo" di Pozzi.."È stata una settimana intensa – racconta il neo-presidente della Pro Loco Antonio Giorgi, che ha fatto il suo esordio quest’anno con il nuovo consiglio al Festival – sia per la Pro Loco per l’organizzazione che per le contrade, che hanno lavorato per mesi per presentarsi al meglio nelle varie competizioni. 🔗 Pochi posti disponibili ancora per poltroncine e gradinata, mentre i biglietti la tribuna e la tribunetta sono già esauriti da tempo. Si prevede il tutto esaurito, grazie anche alle buone previsioni climatiche che prevedono una giornata di sole e temperature ottimali intorno ai 20 gradi, per la 68esima edizione del "dei", che quest’anno andrà in diretta televisiva in versione integrale (dalle 16 fino al termine della manifestazione), grazie alle telecamere di NoiTv e alla voce del presentatore Federico Conti, che ha condotto a marzo anche il "o Canterino". L’appuntamento è perallo "Stadio Buon Riposo" di Pozzi.."È stata una settimana intensa – racconta il neo-presidente della Pro Loco Antonio Giorgi, che ha fatto il suo esordio quest’anno con il nuovo consiglio al Festival – sia per la Pro Loco per l’organizzazione che per le contrade, che hanno lavorato per mesi per presentarsi al meglio nelle varie competizioni. 🔗 Lanazione.it

Su questo argomento da altre fonti

Mister Movie | Invincible 4 Stagione, l’Attesa Sta per Finire! Ecco Quando Potrebbe Uscire - L'annuncio ufficiale è arrivato: la quarta stagione di "Invincible" è in fase di produzione e, fortunatamente, sembra che l'attesa sarà inferiore rispetto al passato. I creatori hanno ascoltato i feedback dei fan e puntano a rilasciare nuovi episodi con una cadenza annuale, evitando i lunghi intervalli tra le prime stagioni. Dopo la suddivisione della seconda stagione in due parti, tutti gli otto episodi della terza stagione sono stati distribuiti su Prime Video nell'arco di sei settimane, culminando in un finale mozzafiato. 🔗mistermovie.it

Koopmeiners Juventus, anche la pazienza di Thiago Motta sta per finire: l’olandese sarà titolare contro il Verona dopo i fischi dello Stadium? - di Redazione JuventusNews24Koopmeiners Juventus, l’olandese confermato titolare contro il Verona? Gli ultimissimi aggiornamenti sul centrocampista I fischi dopo la sostituzione in Juve-Empoli rappresentano quella che finora è stata la stagione di Koopmeiners in bianconero: deludente. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, i bonus per l’olandese sono finiti e dopo tanta pazienza Thiago Motta dovrebbe tenere fuori il centrocampista nella sfida contro il Verona. 🔗juventusnews24.com

Sta per finire un’epoca, chiude il Joe’s Pub - Ancora 30 giorni di vita per il Joe’s Pub, dopo 45 anni di attività lo storico esercizio chiuderà i battenti il 30 marzo. L’annuncio dei titolari ha destato sorpresa in paese dove il pub conta molti clienti e molti sono rimasti dispiaciuti perché in quel locale si trovavano bene, era punto di ritrovo con gli amici per mangiare una pizza, ascoltare musica e fare tardi a parlare di tutto. La delusione è anche perché la chiusura avviene malvolentieri, cioè non per volontà dei proprietari ma dovuta a problemi inerenti la proprietà dell’immobile. 🔗ilrestodelcarlino.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

L’ATTESA STA PER FINIRE, ECCO IL GIRO D’ITALIA 108; BM ON A2/ IL PUNTO PESARO: L' ATTESA STA PER FINIRE, BOLOGNA-PESARO, SI PROSPETTANO SCINTILLE - DI LEONARDO PIANOSI; L'attesa sta per finire: Nintendo Switch 2 sempre più vicina all'annuncio ufficiale; Piscina di Voltri, l'attesa sta per finire: e verso l'estate arriva la soluzione per garantire l'accesso a spiaggia e bar. 🔗Su questo argomento da altre fonti

L’attesa è finita: domani il debutto assoluto del campione olimpico Pablo Pichardo in maglia ATL-Etica - SAN VENDEMIANO (TV) – Pablo Pichardo, il campione olimpico e mondiale del salto triplo, farà il suo debutto stagionale nella Wanda Diamond League, un evento di prestigio per l’atletica mondiale, il 3 ... 🔗nordest24.it

Nuovo ponte a Sant'Elpidio a Mare, la lunga attesa è finita: domani il collaudo, poi la riapertura - SANT’ELPIDIO A MARE L’attesa, estenuante, stavolta sembra davvero finita. Domani mattina si effettuerà ... fatidica della riapertura sarebbe stata quella di ieri, anche se non era arrivata ... 🔗msn.com

Inter, sta per finire l'emergenza sugli esterni! Domani esami per Lautaro e Dumfries - In attesa di scoprire le reali condizioni di Lautaro ... un’eredità pesante arrivando in rossoblù: il suo lavoro sta portando risultati? Quando Davide Nicola ha preso il posto di Claudio ... 🔗informazione.it