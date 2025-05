L' attentato a Gennaro Musella 43 anni fa la figlia Adriana | In quella strada è morta parte di me

Sono passati 43 anni dal brutale attentato che strappò alla vita l'ingegnere Gennaro Musella, vittima innocente della mafia. Era la mattina del 3 maggio 1982 quando una carica di tritolo posizionata sotto il sedile della sua auto esplose con un boato assordante, squarciando il silenzio della.

In memoria di Gennaro Musella: al seminario la storia di un uomo e di una città - Sabato, al seminario Pio XI di Reggio Calabria, il ricordo di Gennaro Musella, vittima di mafia, fatto saltare in aria con un'autobomba, il 3 maggio 1982. Una data storica per la città di Reggio che a Musella ha dedicato una via del centro storico, la via del terribile attentato. L'iniziativa... 🔗reggiotoday.it

