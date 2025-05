Latte ritirato dai supermercati nuova allerta | Non consumatelo

© Tvzap.it - Latte ritirato dai supermercati, nuova allerta: "Non consumatelo" Latte ritirato dai supermercati, nuova allerta: "Non consumatelo". Nel frigorifero di milioni di famiglie italiane, il Latte intero è una presenza quotidiana: versato nel caffè del mattino, utilizzato per cucinare o semplicemente bevuto da solo, è uno degli alimenti più consumati nel nostro Paese. Ma quando l'allerta arriva direttamente dagli scaffali dei supermercati, l'attenzione si fa massima. Un nuovo richiamo alimentare ha colpito alcune note marche di Latte, mettendo in agitazione non solo i consumatori abituali, ma anche la grande distribuzione organizzata. Dietro l'apparente tranquillità di un gesto consueto – comprare una bottiglia di Latte – si nasconde una vicenda che ha coinvolto aziende, istituzioni e migliaia di cittadini. Richiamo Latte: nuovo avviso del Ministero della Salute Dopo i recenti richiami che avevano coinvolto i marchi Polenghi Lombardo, Mukki e Latteria Soresina, segnalati da Bennet, Carrefour e Coop, torna l'attenzione su un altro lotto di Latte.

Latte ritirato dai supermercati Coop, Esselunga, Carrefour e Bennet. Le marche e i lotti coinvolti - Roma, 25 aprile 2025 – Sono stati ritirati in via precauzionale alcuni lotti di latte intero pastorizzato ad alta temperatura dai supermercati Bennet, Carrefour, Coop ed Esselunga. Sono tre i marchi di latte interessati dal ritiro: Polenghi Lombardo, Mukki e Latteria Soresina. Il motivo del richiamo è la possibile presenza di corpi estranei nelle confezioni. Il richiamo riguarda le confezioni da 1 litro di latte dei lotti 15/05/25B, 16/05/25B, 17/05/25B di Polenghi, il lotto 17/05/25B di Mukki, i lotti 15/05/25B e 16/05/25B di Soresina. 🔗quotidiano.net

“Presenza di corpi estranei”. Latte ritirato dai supermercati italiani: marche e lotti interessati - Il sito Il Fatto Alimentare ha riportato una notizia che solleva nuove preoccupazioni in tema di sicurezza alimentare: con oltre una settimana di ritardo rispetto alla comunicazione delle principali catene di supermercati, anche il Ministero della Salute ha diffuso l’allerta riguardo al richiamo precauzionale di alcuni lotti di latte intero omogeneizzato pastorizzato ad alta temperatura. Il provvedimento è stato preso dal produttore a causa del rischio di presenza di corpi estranei all’interno delle confezioni, un pericolo che impone grande attenzione da parte dei consumatori. 🔗caffeinamagazine.it

Latte ritirato da tre catene di supermercati: "Possibili corpi estranei", i marchi coinvolti - Alcune tra le principali catene di supermercati italiane – Bennet, Carrefour, Coop ed Esselunga – hanno diramato un avviso urgente rivolto ai consumatori riguardante il ritiro precauzionale di specifici lotti di latte intero pastorizzato ad alta temperatura. Il provvedimento riguarda prodotti a marchio Polenghi Lombardo, Mukki e Latteria Soresina, distribuiti in bottiglie di plastica da 1 litro. Il ritiro si è reso necessario in seguito al sospetto della presenza di materiali estranei all'interno di alcune confezioni, una potenziale contaminazione che ha spinto le aziende a intervenire ... 🔗iltempo.it

