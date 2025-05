Latte ritirato da supermercati per presenza di corpi estranei 4 marchi coinvolti | nuova allerta del ministero

© Notizie.virgilio.it - Latte ritirato da supermercati per presenza di corpi estranei, 4 marchi coinvolti: nuova allerta del ministero ministero della Salute ha segnalato alcuni lotti di altri 4 marchi per presenza di corpi estranei nel Latte: è la seconda segnalazione in pochi giorni 🔗 Ildella Salute ha segnalato alcuni lotti di altri 4perdinel: è la seconda segnalazione in pochi giorni 🔗 Notizie.virgilio.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

“Presenza di corpi estranei”. Latte ritirato dai supermercati italiani: marche e lotti interessati - Il sito Il Fatto Alimentare ha riportato una notizia che solleva nuove preoccupazioni in tema di sicurezza alimentare: con oltre una settimana di ritardo rispetto alla comunicazione delle principali catene di supermercati, anche il Ministero della Salute ha diffuso l’allerta riguardo al richiamo precauzionale di alcuni lotti di latte intero omogeneizzato pastorizzato ad alta temperatura. Il provvedimento è stato preso dal produttore a causa del rischio di presenza di corpi estranei all’interno delle confezioni, un pericolo che impone grande attenzione da parte dei consumatori. 🔗caffeinamagazine.it

“Presenza di corpi estranei”. Latte ritirato dai supermercati italiani: marche e lotti interessati - Il sito Il Fatto Alimentare ha riportato una notizia che solleva nuove preoccupazioni in tema di sicurezza alimentare: con oltre una settimana di ritardo rispetto alla comunicazione delle principali catene di supermercati, anche il Ministero della Salute ha diffuso l’allerta riguardo al richiamo precauzionale di alcuni lotti di latte intero omogeneizzato pastorizzato ad alta temperatura. Il provvedimento è stato preso dal produttore a causa del rischio di presenza di corpi estranei all’interno delle confezioni, un pericolo che impone grande attenzione da parte dei consumatori. 🔗caffeinamagazine.it

Latte di tre marche ritirato dai supermercati: quali sono. «Presenza di corpi estranei, non consumatelo» - I supermercati Bennet, Carrefour, Coop hanno segnalato il richiamo precauzionale da parte del produttore di alcuni lotti di latte intero pastorizzato a temperatura elevata venduto con i... 🔗ilmessaggero.it

Approfondimenti da altre fonti

Latte ritirato dai supermercati, nuova allerta: ecco quali sono. «Rischi per la salute, non consumatelo»; Latte ritirato da supermercati per presenza di corpi estranei, 4 marchi coinvolti: nuova allerta del ministero; Nuova allerta latte, 4 marchi ritirati dai supermercati per presenza di corpi estranei; Latte ritirato dai supermercati, nuova allerta: ecco quali sono. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Latte ritirato dai supermercati, nuova allerta: ecco quali sono. «Rischi per la salute, non consumatelo» - Nuovi richiamo per il latte. L'allerta continua sugli scaffali dei supermercati. La scorsa settimana i supermercati Bennet, Carrefour, Coop hanno segnalato il ... 🔗msn.com

Latte ritirato da supermercati per presenza di corpi estranei, 4 marchi coinvolti: nuova allerta del ministero - Il ministero della Salute ha segnalato alcuni lotti di altri 4 marchi per presenza di corpi estranei nel latte: è la seconda segnalazione in pochi giorni ... 🔗virgilio.it

Nuova allerta latte, 4 marchi ritirati dai supermercati per presenza di corpi estranei - A pochi giorni dal precedente richiamo, nuovo avviso del Ministero della Salute. La grande distribuzione li toglie per precauzione dal commercio. Ecco i lotti ... 🔗repubblica.it