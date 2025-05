Latte ritirato corpi estranei | allarme in Italia ecco il marchio

© Liberoquotidiano.it - Latte ritirato, "corpi estranei": allarme in Italia, ecco il marchio Latteria Soresina, arriva un’ulteriore segnalazione dal Ministero della Salute riguardante altri lotti di Latte intero.In questo caso finiscono nel mirino quattro marchi commerciali – Latte Verona, Fior di Maso, Giglio e Cappuccino Lovers – tutti riconducibili alla produzione della Centrale del Latte d’Italia S.p.A., nello stabilimento di Vicenza, in via A. Faedo 60.I prodotti interessati sono bottiglie in plastica da un litro contenenti Latte intero, omogeneizzato e pastorizzato ad alta temperatura. Le motivazioni del richiamo riguardano il possibile riscontro di corpi estranei all’interno delle confezioni. ge:kolumbus:liberoquotidiano:42315702ecco i dettagli dei lotti coinvolti:- Latte Verona, Fior di Maso e Giglio: lotto 150525 B- Cappuccino Lovers: lotto 170525 BLe date di scadenza stampate sulle confezioni corrispondono ai numeri di lotto indicati. 🔗 Un nuovo stop, un nuovo richiamo di prodotti lattiero-caseari. Dopo il ritiro precauzionale che nei giorni scorsi che aveva coinvolto marchi noti come Polenghi Lombardo, Mukki eria Soresina, arriva un’ulteriore segnalazione dal Ministero della Salute riguardante altri lotti diintero.In questo caso finiscono nel mirino quattro marchi commerciali –Verona, Fior di Maso, Giglio e Cappuccino Lovers – tutti riconducibili alla produzione della Centrale deld’S.p.A., nello stabilimento di Vicenza, in via A. Faedo 60.I prodotti interessati sono bottiglie in plastica da un litro contenentiintero, omogeneizzato e pastorizzato ad alta temperatura. Le motivazioni del richiamo riguardano il possibile riscontro diall’interno delle confezioni. ge:kolumbus:liberoquotidiano:42315702i dettagli dei lotti coinvolti:-Verona, Fior di Maso e Giglio: lotto 150525 B- Cappuccino Lovers: lotto 170525 BLe date di scadenza stampate sulle confezioni corrispondono ai numeri di lotto indicati. 🔗 Liberoquotidiano.it

