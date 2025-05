Latte altri quattro marchi ritirati dai supermercati | quali sono e cosa sappiamo

© Tg24.sky.it - Latte, altri quattro marchi ritirati dai supermercati: quali sono e cosa sappiamo Latte animale. Il ministero della Salute, infatti, ha segnalato il ritiro di altri quattro marchi presenti sugli scaffali dei supermercati. Solo una settimana fa c’era stato un altro richiamo precauzionale. Il motivo è lo stesso: sospetta presenza di "materiali indesiderati" e “corpi estranei” 🔗 È di nuovo allarme per chi beveanimale. Il ministero della Salute, infatti, ha segnalato il ritiro dipresenti sugli scaffali dei. Solo una settimana fa c’era stato un altro richiamo precauzionale. Il motivo è lo stesso: sospetta presenza di "materiali indesiderati" e “corpi estranei” 🔗 Tg24.sky.it

Corpi estranei nel latte, richiamati altri quattro marchi: l’avviso del Ministero della salute - Il Ministero della salute ha segnalato il richiamo precauzionale da parte del produttore di alcuni lotti di quattro marchi di latte per possibili corpi estranei nel prodotto che si vanno ad aggiungere ai precedenti richiami scattati per lo stesso motivo: Lotti e marchi interessati.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Latte ritirato da tre catene di supermercati: "Possibili corpi estranei", i marchi coinvolti - Alcune tra le principali catene di supermercati italiane – Bennet, Carrefour, Coop ed Esselunga – hanno diramato un avviso urgente rivolto ai consumatori riguardante il ritiro precauzionale di specifici lotti di latte intero pastorizzato ad alta temperatura. Il provvedimento riguarda prodotti a marchio Polenghi Lombardo, Mukki e Latteria Soresina, distribuiti in bottiglie di plastica da 1 litro. Il ritiro si è reso necessario in seguito al sospetto della presenza di materiali estranei all'interno di alcune confezioni, una potenziale contaminazione che ha spinto le aziende a intervenire ... 🔗iltempo.it

Tre marchi di latte richiamati per possibile presenza di corpi estranei: i lotti interessati - L’allerta alimentare riguarda alcune confezioni di latte Polenghi, Mukki e Soresina che in via precauzionale sono state ritirate dai supermercati per possibile rischio fisico per i consumatori dovuto alla presenza di corpi estranei nelle bottiglie di plastica.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Nuova allerta latte, 4 marchi ritirati dai supermercati per presenza di corpi estranei - A pochi giorni dal precedente richiamo, nuovo avviso del Ministero della Salute. La grande distribuzione li toglie per precauzione dal commercio. Ecco i lotti ... 🔗repubblica.it

Nuovo richiamo di latte nei supermercati: sospetta presenza di corpi estranei in quattro marchi italiani - Il ministero della Salute richiama lotti di latte dei marchi Latte Verona, Fior di Maso, Giglio e Cappuccino Lovers prodotti a Vicenza da Centrale del Latte d’Italia per sospetti corpi estranei. 🔗gaeta.it