L’attaccante operato d’urgenza il portiere svenuto | sfiorata due volte la tragedia nel match di Bundesliga Poi si sono ritrovati uno accanto all’altro in ospedale

Una partita fondamentale in ottica salvezza per Heidenheim e Bochum, terminata con un pareggio per 0-0, ma il cui risultato è passato inaspettatamente in secondo piano dopo quanto accaduto in campo. Nel match valido per la 32esima giornata di Bundesliga, Philipp Hofmann e Kevin Müller sono infatti rimasti entrambi vittime di due infortuni (distinti) molto gravi che hanno destato non poca preoccupazione. Hofmann, attaccante del Bochum, è rimasto in campo per meno di 10 minuti. Dopo essersi scontrato con Marvin Pieringer nella propria area di rigore, ha dovuto essere sostituito per un forte dolore al petto che gli rendeva difficile la respirazione. È stato comunicato che Hofmann ha subito una frattura costale, "per cui la costola ha perforato la pleura e quindi ha innescato un collasso polmonare", ha informato il Bochum che in un secondo comunicato stampa ha sostenuto che la situazione in cui si trovava il suo calciatore era "abbastanza pericolosa per la sua vita".

