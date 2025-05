Latina un milione e mezzo per la cybersicurezza

Latina, 3 maggio 2025- Il Comune di Latina ha ottenuto un finanziamento di un milione e mezzo nell’ambito del Pnrr, grazie al quale sarà avviato un importante progetto per potenziare la sicurezza digitale dell’Ente. Il progetto rientra nell’Investimento 1.5 “Cybersecurity”, promosso dall’Agenzia per la cybersicurezza nazionale insieme al dipartimento per la Trasformazione digitale e l’iniziativa sarà coordinata dal servizio URP e Innovazione digitale del Comune.“Siamo molto soddisfatti di questo risultato – dichiara l’assessore all’Innovazione digitale, Francesca Tesone –. La sicurezza digitale non è più un tema solo tecnico: riguarda direttamente la qualità dei servizi pubblici e la fiducia dei cittadini. Con questo progetto vogliamo non solo rafforzare le difese informatiche del Comune, ma anche migliorare la preparazione delle nostre strutture e del nostro personale, per essere pronti ad affrontare le sfide di oggi e di domani. 🔗 , 3 maggio 2025- Il Comune diha ottenuto un finanziamento di unnell’ambito del Pnrr, grazie al quale sarà avviato un importante progetto per potenziare la sicurezza digitale dell’Ente. Il progetto rientra nell’Investimento 1.5 “Cybersecurity”, promosso dall’Agenzia per lanazionale insieme al dipartimento per la Trasformazione digitale e l’iniziativa sarà coordinata dal servizio URP e Innovazione digitale del Comune.“Siamo molto soddisfatti di questo risultato – dichiara l’assessore all’Innovazione digitale, Francesca Tesone –. La sicurezza digitale non è più un tema solo tecnico: riguarda direttamente la qualità dei servizi pubblici e la fiducia dei cittadini. Con questo progetto vogliamo non solo rafforzare le difese informatiche del Comune, ma anche migliorare la preparazione delle nostre strutture e del nostro personale, per essere pronti ad affrontare le sfide di oggi e di domani. 🔗 Cdn.ilfaroonline.it

