Latina rifiuti abbandonati lungo il fiume Sisto | rinvenuta anche una macchinetta cambia monete

Latina, 3 maggio 2025- Nel corso di un’attività di monitoraggio ambientale, le Guardie Ittico Ambientali FIPSAS hanno individuato una grave situazione di degrado lungo l’argine del fiume Sisto nel Comune di Latina, dove sono stati rinvenuti materassi, rifiuti urbani di vario genere e una macchinetta cambia monete, con ogni probabilità proveniente da furto. Le autorità competenti sono state immediatamente informate per gli opportuni accertamenti e interventi.Le Guardie Ittico Ambientali FIPSAS operano quotidianamente per la conservazione della biodiversità di fiumi e laghi, contrastando fenomeni di inquinamento e comportamenti illeciti a danno dell’ambiente.Si ricorda che l’abbandono di rifiuti costituisce un reato penale, punibile ai sensi della normativa vigente. La FIPSAS rinnova l’appello alla cittadinanza a segnalare ogni episodio sospetto e a contribuire alla salvaguardia del territorio e degli ecosistemi fluviali. 🔗 , 3 maggio 2025- Nel corso di un’attività di monitoraggio ambientale, le Guardie Ittico Ambientali FIPSAS hanno individuato una grave situazione di degradol’argine delnel Comune di, dove sono stati rinvenuti materassi,urbani di vario genere e una, con ogni probabilità proveniente da furto. Le autorità competenti sono state immediatamente informate per gli opportuni accertamenti e interventi.Le Guardie Ittico Ambientali FIPSAS operano quotidianamente per la conservazione della biodiversità di fiumi e laghi, contrastando fenomeni di inquinamento e comportamenti illeciti a danno dell’ambiente.Si ricorda che l’abbandono dicostituisce un reato penale, punibile ai sensi della normativa vigente. La FIPSAS rinnova l’appello alla cittadinanza a segnalare ogni episodio sospetto e a contribuire alla salvaguardia del territorio e degli ecosistemi fluviali. 🔗 Cdn.ilfaroonline.it

