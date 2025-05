Latina persecuzioni e minacce ai danni della vicina | scatta il divieto di avvicinamento

vicina di casa: succedeva a Sabaudia dove, la Polizia di Stato, nella giornata di ieri, ha eseguito la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, nei confronti di una donna.La donna da tempo aveva iniziato ad avere atteggiamenti aggressivi, uniti a richieste moleste, ai danni dell’inquilina dell’appartamento al piano di sopra, un contesto di liti inizialmente riferibili a motivi di condominiali ma in seguito sfociate in vere e proprie minacce subite dalla vittima.Quest’ultima infatti in più occasioni era stata fermata dalla donna che lamentava infiltrazioni subite dal suo appartamento e problematiche inerenti la sua cantina ma le richieste erano diventate continue e aggressive tanto che in un’occasione, la vittima era stata fermata per strada mentre era intenta a fare una passeggiata ed era stata minacciata. 🔗 Sabaudia, 3 maggio 2025 – Minacciava e perseguitava ladi casa: succedeva a Sabaudia dove, la Polizia di Stato, nella giornata di ieri, ha eseguito la misura cautelare deldi avmento alla persona offesa, nei confronti di una donna.La donna da tempo aveva iniziato ad avere atteggiamenti aggressivi, uniti a richieste moleste, aidell’inquilina dell’appartamento al piano di sopra, un contesto di liti inizialmente riferibili a motivi di condominiali ma in seguito sfociate in vere e propriesubite dalla vittima.Quest’ultima infatti in più occasioni era stata fermata dalla donna che lamentava infiltrazioni subite dal suo appartamento e problematiche inerenti la sua cantina ma le richieste erano diventate continue e aggressive tanto che in un’occasione, la vittima era stata fermata per strada mentre era intenta a fare una passeggiata ed era stata minacciata. 🔗 Cdn.ilfaroonline.it

