Latina genitori maltrattati dal figlio | li aggrediva per avere i soldi per la droga

Latina, 3 maggio 2025 – Minacce e aggressioni per comprare la droga. Così un uomo a Latina maltrattava i genitori. La polizia di Stato, nel pomeriggio di ieri, ha eseguito l’ordinanza emessa dal GIP di Latina, nei confronti dell’uomo, già sottoposto ad obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, la misura degli arresti domiciliari.L’uomo, soggetto con problemi di tossicodipendenza, già in passato era stato dapprima in carcere e poi agli arresti domiciliari per le sue condotte nei confronti dei genitori, a cui con violenza ed aggressività, causata anche dall’uso delle droghe, causava timori e ansie nella continua ricerca di denaro per l’acquisto dello stupefacente.In seguito al tentativo dei genitori di aiutarlo e alla promessa del giovane di prendere parte a programmi terapeutici per il suo recupero, era stato disposto nei suoi confronti l’obbligo di presentazione alla Pg ma poco dopo la sua rimessa in libertà, l’uomo non solo non aveva preso parte a nessun programma di recupero ma aveva ripreso a minacciare ed aggredire i suoi genitori. 🔗 , 3 maggio 2025 – Minacce e aggressioni per comprare la. Così un uomo amaltrattava i. La polizia di Stato, nel pomeriggio di ieri, ha eseguito l’ordinanza emessa dal GIP di, nei confronti dell’uomo, già sottoposto ad obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, la misura degli arresti domiciliari.L’uomo, soggetto con problemi di tossicodipendenza, già in passato era stato dapprima in carcere e poi agli arresti domiciliari per le sue condotte nei confronti dei, a cui con violenza ed aggressività, causata anche dall’uso delle droghe, causava timori e ansie nella continua ricerca di denaro per l’acquisto dello stupefacente.In seguito al tentativo deidi aiutarlo e alla promessa del giovane di prendere parte a programmi terapeutici per il suo recupero, era stato disposto nei suoi confronti l’obbligo di presentazione alla Pg ma poco dopo la sua rimessa in libertà, l’uomo non solo non aveva preso parte a nessun programma di recupero ma aveva ripreso a minacciare ed aggredire i suoi. 🔗 Cdn.ilfaroonline.it

