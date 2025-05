L’Atalanta a Monza per blindare la prossima Champions League

Bergamo, 3 maggio 2025 – L'Atalanta domenuca (U-Power Stadium, ore 15) vuole mettere un macigno sulla sua qualificazione alla prossima Champions League, conquistando i tre punti decisivi nel derby tra provinciali lombarde in casa del Monza, ultimo e a un passo dalla retrocessione. Sesta sfida in serie A tra brianzoli e orobici con un bilancio totalmente favorevole ai nerazzurri, cinque vittorie su cinque dal 2022, e pronostici analogamente favorevoli per gli orobici anche per domani pomeriggio. Dea terza con 65 punti, padroni di casa ultimi con 15 punti, reduci da una striscia di cinque sconfitte consecutive, da appena un punto nelle ultime otto giornate. Attenzione però: anche il Lecce una settimana fa era reduce da un punto in otto giornate e al Gewiss è finita 1-1. Partita comunque da non sottovalutare per un'Atalanta che sarà seguita dai 2600 tifosi, che gremiranno il settore ospiti dell'U-Power Stadium (gli ultras della Curva Nord decideranno domani mattina in base al meteo se fare la trasferta in motorino con la tradizionale 'motorata' di primavera) e non ha particolari problemi di formazione al netto delle assenze dei vari Kolasinac, Scalvini e Scamacca.

