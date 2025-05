L’Associazione Per la Storia e l’Avellino insieme per la beneficenza

Il prossimo 8 maggio 2025, alle ore 18:00, l'Hotel de La Ville di Avellino ospiterà un evento dal forte valore simbolico ed emotivo: l'asta di beneficenza ".per la Storia.", organizzata dall'Associazione omonima. In occasione dell'iniziativa, verranno messe all'asta le magliette autografate e indossate dai calciatori dell'U.S. Avellino 1912 durante l'ultima partita di campionato. Un'occasione unica per i tifosi e gli appassionati di sport per aggiudicarsi cimeli storici e, al tempo stesso, contribuire a un'iniziativa solidale. Alla serata parteciperanno dirigenti, giocatori e membri dello staff tecnico biancoverde, rendendo l'evento ancora più speciale. La partecipazione all'asta sarà riservata esclusivamente a chi sarà presente in sala. I residenti fuori città potranno incaricare una persona di fiducia per partecipare in loro vece.

