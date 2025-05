L' asso di Parolin e l' incognita conservatori Da Sandri agli asiatici cresce anche Pizzaballa

© Iltempo.it - L'asso di Parolin e l'incognita conservatori. Da Sandri agli asiatici, cresce anche Pizzaballa Parolin, Segretario di Stato uscente. Nonostante i reiterati tentativi di azzopparlo, il porporato veneto è ad oggi colui che ha più chance di affacciarsi dalla loggia esterna della basilica di San Pietro vestito di bianco. Vecchie questioni da risolvere (come quella legata al Cardinale Angelo Becciu) e antiche ruggini con altri colleghi il cui passato è legato alla carriera diplomatica della Santa Sede non sembrano aver messo a rischio il suo vantaggio su tutti gli altri candidati al papato. 🔗 A pochissimi giorni dall'ingresso dei Cardinali in Conclave la situazione generale all'inizio molto confusa si sta progressivamente delineando. Intanto, ed è notizia di ieri, gli elettori sono quasi tutti arrivati a Roma; all'appello mancano solo quattro dei 133 porporati chiamati a eleggere il 267º successore di Pietro e sono attesi entro lunedì. Dalla moltitudine di nomi di cui si è parlato nei giorni scorsi cominciano ad emergere i veri candidati che affronteranno la prova del voto segreto fin dal primo scrutinio. Innanzitutto lui, il papabile per eccellenza: Pietro, Segretario di Stato uscente. Nonostante i reiterati tentativi di azzopparlo, il porporato veneto è ad oggi colui che ha più chance di affacciarsi dalla loggia esterna della basilica di San Pietro vestito di bianco. Vecchie questioni da risolvere (come quella legata al Cardinale Angelo Becciu) e antiche ruggini con altri colleghi il cui passato è legato alla carriera diplomatica della Santa Sede non sembrano aver messo a rischio il suo vantaggio su tutti gli altri candidati al papato. 🔗 Iltempo.it

Cosa riportano altre fonti

Usa, Bannon e il presunto saluto nazista alla convention dei conservatori: L’incognita sulla partecipazione di Meloni | VIDEO - Jordan Bardella, presidente del Rassemblement National, partito di estrema destra di Marina Le Pen, si è rifiutato di partecipare alla convention proprio a causa del presunto gesto dell'ex consigliere di Donald Trump. Le opposizioni italiane chiedono che Meloni faccia lo stesso L'articolo Usa, Bannon e il presunto saluto nazista alla convention dei conservatori: L’incognita sulla partecipazione di Meloni | VIDEO proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Parma-Inter e l’incognita Lautaro Martinez: le possibilità di rivederlo in campo - Nel mirino di Lautaro Martinez c’è Parma-Inter, L’attaccante nerazzurro è pronto a tornare: come gestirà il suo recupero Simone Inzaghi? STOP ALLE SPALLE – Il risentimento ai flessori registrato alla metà di marzo ha permesso a Lautaro Martinez di restare a Milano, mentre tutti – o quasi – i suoi compagni di squadra nerazzurri scendevano in campo con le rispettive Nazionali. Le due settimane di pausa, però, non sono bastate all’argentino, il cui infortunio appariva già in fase di guarigione, per rientrare subito dopo la sosta. 🔗inter-news.it

Morte Papa Francesco, il totonomi per il successore: tra gli italiani il segretario di Stato Parolin e il presidente della CEI Zuppi - In pole ci sarebbe il Segretario di Stato Pietro Parolin, conosciuto a livello internazionale grazie alla sua attività diplomatica e che potrebbe rassicurare quanti sono desiderosi di una maggiore capacità di mediazione nel portare avanti le riforme nella Chiesa Dopo la morte di Papa Francesc 🔗ilgiornaleditalia.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Conclave, l'asso di Parolin e l'incognita conservatori. Da Sandri agli asiatici, cresce anche Pizzaballa - A pochissimi giorni dall’ingresso dei Cardinali in Conclave la situazione generale all’inizio molto confusa si sta progressivamente ... 🔗iltempo.it

Parolin nuovo Papa? Una via di mezzo tra i cardinali conservatori e progressisti. Pontefice “rammendatore” e di mediazione - Pace che, come si è detto, affiora nelle battute finali dell’omelia di Parolin ... ad ambo le parti dello schieramento, sia a conservatori che progressisti. Il Segretario di Stato, insomma ... 🔗affaritaliani.it