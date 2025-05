L' assessore scarica le colpe sulla dirigente | Problemi di natura burocratica

© Casertanews.it - L'assessore scarica le colpe sulla dirigente: "Problemi di natura burocratica" assessore Olga Diana "richiama" la dirigente dell'Area Tecnica Danila D'Angelo affinché si attivi per la risoluzione di diverse problematiche riguardanti il verde pubblico e l'igiene urbana.Le richieste dell'Assessora.

