L’assalto incontrollato dei turisti Un altro giorno da incubo | caos nelle stazioni ferroviarie alle Cinque Terre

Cinque Terre (La Spezia), 3 maggio 2025 – La stazione centrale presa d'assalto, con file infinite per fare il biglietto, banchine stracolme di turisti; guardie giurate, polizia e personale di Trenitalia impegnate nel difficile compito di far defluire enormi 'masse' di persone, con visitatori costretti ad attendere ore prima di poter salire su un convoglio per le Cinque Terre, e forti ritardi tra La Spezia e Monterosso. È l'ordinaria mattinata di passione vissuta ieri nella stazione ferroviaria della Spezia. Problemi che ovviamente si sono registrati anche nei borghi delle Cinque Terre: in diversi momenti era persino difficile passeggiare.Una situazione difficile, che vede da tempo il Parco impegnato a risolvere, per quanto di competenza, il tema dei flussi. "Il fenomeno del sovraffollamento esiste ma va compreso con lucidità e affrontato con strumenti concreti, basati sui dati – dice il presidente Lorenzo Viviani –.

"Impedire un altro usurpatore progressista come Papa". L'assalto dello scomunicato - Mentre la Chiesa prega per la salute di Papa Francesco, sperando che il pontefice possa presto guarire e tornare a guidarla, torna a parlare Mons. Carlo Maria Viganò, ex Nunzio apostolico negli Stati Uniti recentemente scomunicato proprio da Bergoglio con l'accusa di Scisma. In una dichiarazione durissima, resa pubblica sul suo sito "Exurge Domine", l'ormai ex arcivescovo non ha giri di parole: "bisogna impedire che la gerarchia progressista assicuri un successore a Bergoglio".

L'Etna preso d'assalto dai turisti per vedere neve e lava: l'allarme della Protezione civile - L'Etna in eruzione e allo stesso tempo coperto di neve è diventata un'attrazione per un migliaio di persone domenica pomeriggio, provocando più qualche pensiero alla Protezione civile. Il grande afflusso in quota, infatti, ha portato al "posteggio selvaggio ai margini delle strette strade, blocco della circolazione a piano Vettore e impossibilità di passaggio dei mezzi di soccorso". L'assalto ha costretto il dipartimento regionale a comunicare la "situazione di rischio" al prefetto e ad attivare quattro sue associazioni di volontariato, da Belpasso, Ragalna, Nicolosi e Adrano per dare ...

Frattesi Inter, non solo Roma! Un altro club di Serie A può tentare l'assalto in estate - di RedazioneFrattesi Inter, non solo Roma! Un altro club di Serie A può tentare l'assalto in estate. Le ultime sulla situazione del centrocampista nerazzurro Non solo acquisti in programma per il calciomercato Inter, ma anzi, occhio alle probabili uscite nelle prossime sessioni. La società nerazzurra punta a rinforzare la squadra di Inzaghi aggiungendo un nuovo attaccante (con tre nomi attualmente sotto osservazione) e un difensore di alto livello.

