L’arbitro Webb finisce a terra dopo un colpo Vardy lascia tutti senza parole | fischia al suo posto

Webb è rimasto a terra dopo lo scontro con un avversario e tutti sono rimasti sconcertati da Vardy: ha cercato il fischietto per interrompere la partita. 🔗 L'arbitroè rimasto alo scontro con un avversario esono rimasti sconcertati da: ha cercato il fischietto per interrompere la partita. 🔗 Fanpage.it

