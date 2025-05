L’arbitro cade a terra dopo uno scontro | Vardy gli prende il fischietto e interrompe la partita

© Ilfattoquotidiano.it - L’arbitro cade a terra dopo uno scontro: Vardy gli prende il fischietto e interrompe la partita Vardy, ha preso in mano la situazione. L’attaccante inglese, dopo essersi accorto dell‘infortunio delL’arbitro David Webb al 21esimo minuto di gioco, gli ha preso il fischietto dalla mano soffiando al suo interno per interrompere il gioco. A metà del primo tempo della partita di Premier League tra Leicester e Southampton, ex squadra allenata da Ivan Juric già retrocessa, il direttore di gara si è scontrato accidentalmente con Jordan Ayew del Leicester ed è crollato a terra tenendosi la testa mentre il gioco introno a lui proseguiva. Vardy, che lascerà il Leicester a fine stagione dopo 13 anni al club, ha quindi sollevato il braccio di Webb per soffiare nel fischietto, che era avvolto intorno alla mano destra delL’arbitro, per fermare il gioco. Webb, al suo sfortunato debutto in Premier League, è stato curato dai medici per poi essere sostituito dal quarto uomo Sam Barrott. 🔗 Il capitano del Leicester, Jamie, ha preso in mano la situazione. L’attaccante inglese,essersi accorto dell‘infortunio delDavid Webb al 21esimo minuto di gioco, gli ha preso ildalla mano soffiando al suo interno perre il gioco. A metà del primo tempo delladi Premier League tra Leicester e Southampton, ex squadra allenata da Ivan Juric già retrocessa, il direttore di gara si è scontrato accidentalmente con Jordan Ayew del Leicester ed è crollato atenendosi la testa mentre il gioco introno a lui proseguiva., che lascerà il Leicester a fine stagione13 anni al club, ha quindi sollevato il braccio di Webb per soffiare nel, che era avvolto intorno alla mano destra del, per fermare il gioco. Webb, al suo sfortunato debutto in Premier League, è stato curato dai medici per poi essere sostituito dal quarto uomo Sam Barrott. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

