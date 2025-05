L’appello di Soumahoro | Dassilva rischia la vita Nordio ora intervenga serve un’altra misura

Rimini, 3 maggio 2025 – Ha chiamato in causa persino il ministro della Giustizia Carlo Nordio. Chiedendogli di "valutare ogni misura alternativa al fine di salvaguardare la salute psicofisica e la vita di Louis Dassilva".È questo l'appello messo nero su bianco, tramite un'interrogazione parlamentare, dal deputato Aboubakar Soumahoro. Le condizioni di salute del 35enne senegalese, accusato dell'omicidio di Pierina Paganelli, sono così finite addirittura all'attenzione del Parlamento.Dalla fine della scorsa settimana, infatti, Louis ha intrapreso uno sciopero della fame e della sete per sostenere la propria innocenza rispetto al delitto commesso in via del Ciclamino, del quale è accusato. Nel pomeriggio di giovedì, le sue condizioni sarebbero però peggiorate come conseguenza della malnutrizione e della disidratazione.

