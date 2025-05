L' antipasto d' estate ha le ore contate in arrivo vento e possibili precipitazioni | scatta l' allerta meteo

© Riminitoday.it - L'antipasto d'estate ha le ore contate, in arrivo vento e possibili precipitazioni: scatta l'allerta meteo precipitazioni intense, a carattere di rovescio temporalesco sulle aree di pianura, più probabili in prossimità dell'asta del Po. Inoltre, sui rilievi sono previsti venti sud-occidentali di burrasca moderata (62-74 Kmh), con temporanee raffiche. 🔗 Nella giornata di domenica, 4 maggio, sono previsteintense, a carattere di rovescio temporalesco sulle aree di pianura, più probabili in prossimità dell'asta del Po. Inoltre, sui rilievi sono previsti venti sud-occidentali di burrasca moderata (62-74 Kmh), con temporanee raffiche. 🔗 Riminitoday.it

