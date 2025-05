© Laprimapagina.it - L’antica fonderia di campane degli Scalamandré nella Monteleone di Calabria del XIX secolo

di Pino Cinquegrana Nel sec. VI, in alcuni documenti latini, la campana è indicata con i nomi signum e campanus. Signum perchè il suo suono era un segnale di convocazione agli atti liturgici; campanus perchè allusivo della Campania, regione da cui si è diffuso il bronzo campanario in ogni dove. In Italia tale uso si è affermato a partire dal sec. VIII. In epoca normanna essa serviva per annunciare riunioni o altre ritualità, ma anche per avvisare l'arrivo dei turchi alla marina: allarmi, allarmi la campana sona li turchi su' sbarcati a la marina! Nel 1969, la fusione della campana un episodio televisivo a cura del regista russo Andrei Torkovskij. Una storia antichissima che divenne arte preziosa tra mistero e tradizione secondo i pensieri filosofici secondo i canoni sapienziali della materia.