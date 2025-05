Landman | Sam Elliott si unisce al cast della stagione 2 della serie Paramount+ firmata Taylor Sheridan

© Dailyshowmagazine.com - Landman: Sam Elliott si unisce al cast della stagione 2 della serie Paramount+ firmata Taylor Sheridan Paramount+ annuncia Sam Elliott nel cast della seconda stagione di Landman, la serie originale di Taylor Sheridan. Il candidato all’Oscar® e vincitore del SAG Award® raggiunge un cast stellare già composto da Billy Bob Thornton, Demi Moore e Andy Garcia, confermando Landman come una delle produzioni Paramount+ più attese del 2025.Dopo il successo della prima stagione, la serie Landman — ambientata nel cuore del Texas occidentale — torna con nuove storie di potere, ambizione e cambiamento climatico nel mondo delle piattaforme petrolifere. Basata sul podcast “Boomtown”, Landman racconta un’epopea moderna tra operai, magnati e rivoluzioni energetiche. La nuova stagione è attualmente in produzione e sarà disponibile in esclusiva su Paramount+.Sam Elliott, acclamato per i suoi ruoli in 1883 e A Star Is Born, darà ancora più profondità al racconto con la sua presenza iconica. 🔗 annuncia Samnelsecondadi, laoriginale di. Il candidato all’Oscar® e vincitore del SAG Award® raggiunge unstellare già composto da Billy Bob Thornton, Demi Moore e Andy Garcia, confermandocome una delle produzionipiù attese del 2025.Dopo il successoprima, la— ambientata nel cuore del Texas occidentale — torna con nuove storie di potere, ambizione e cambiamento climatico nel mondo delle piattaforme petrolifere. Basata sul pod“Boomtown”,racconta un’epopea moderna tra operai, magnati e rivoluzioni energetiche. La nuovaè attualmente in produzione e sarà disponibile in esclusiva su.Sam, acclamato per i suoi ruoli in 1883 e A Star Is Born, darà ancora più profondità al racconto con la sua presenza iconica. 🔗 Dailyshowmagazine.com

