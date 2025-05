Landini | Scarsa informazione tante persone non sanno dei Referendum

Referendum su lavoro e cittadinanza: Landini critica la scarsa informazione - "C'è un problema di scarsa informazione. Finora le tv e i giornali non hanno fatto un'informazione, tante persone non sanno che c'è il referendum", "oggi siamo qui perché è importante informare le persone visto che non tutti lo stanno facendo. C'è una parte di Paese che non sa che ci sono i referendum". Lo ha detto il segretario della Cgil, Maurizio Landini, coi giornalisti al mercato di piazzale don Baroni a Lucca, prima tappa toscana oggi per invitare a votare Sì ai cinque referendum su lavoro e cittadinanza dell'8-9 giugno. 🔗quotidiano.net

Referendum, Landini: “C’è bisogno di dare una grande informazione” - ROMA – Sui referendum dell’8 e 9 giugno “c’è bisogno di dare una grande informazione” e dopo l’incontro della settimana scorsa con Italia Viva, ieri mattina con il Pd e nel pomeriggio con M5S e Avs “ci rivolgeremo a tutti gli organi di informazione, compreso il servizio pubblico, perché pensiamo che sia un dovere informare le persone e metterle nelle condizioni di poter andare a votare”. Lo ha ribadito il leader della Cgil, Maurizio Landini, al termine dell’incontro con i Dem. 🔗lopinionista.it

Maurizio Landini: Importanza dell'informazione sui referendum - "C'è un problema di scarsa informazione. Finora le tv e i giornali non hanno fatto un'informazione, tante persone non sanno che c'è il referendum", "oggi siamo qui perché è importante informare le persone visto che non tutti lo stanno facendo. C'è una parte di Paese che non sa che ci sono i referendum". Lo ha detto il segretario della Cgil, Maurizio Landini, coi giornalisti al mercato di piazzale don Baroni a Lucca, prima tappa toscana oggi per invitare a votare Sì ai cinque referendum su lavoro e cittadinanza dell'8-9 giugno. 🔗quotidiano.net

