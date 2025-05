L’amore per il Bologna | Una squadra superba E ora vinciamo un trofeo

Bologna continua a sorprendere ed entusiasmare tutti i tifosi. Anche coloro che prima non seguivano il calcio e si sono innamorati solo adesso di questa squadra. Il primo appuntamento "decisivo" è domenica contro la Juventus, partita più che mai importante per il raggiungimento del quarto posto in campionato, valevole l'accesso alla Champions League della prossima stagione. Poi, il 14 maggio, lo scontro più bello e atteso della storia recente del Bfc: la finale di Coppa Italia contro il Milan, allo stadio Olimpico di Roma. Un'altra speranza dei tifosi è che il Comune trovi il modo di "montare un maxischermo in piazza Maggiore per dare la possibilità di guardare la partita anche a coloro che resteranno in città. È un traguardo storico", dicono alcuni fans rossoblù, sorseggiando un caffè al bar.

