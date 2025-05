L’amore a fumetti una storia vera in Bergamo mon amour di Riva

© Ecodibergamo.it - L’amore a fumetti, una storia vera in «Bergamo mon amour» di Riva

FIERA DEI LIBRAI. Lo scrittore sabato 3 maggio dalle 16.30 presenta il suo libro: «Racconto con le strisce una passione realmente vissuta». 🔗 Ecodibergamo.it

