Lamine Yamal | Io meglio di Messi? Ecco che ne penso | VIDEO

© Pianetamilan.it - Lamine Yamal: “Io meglio di Messi? Ecco che ne penso” | VIDEO Lamine Yamal è sulla bocca di tutti. Al giovane talento di 17 anni è stato chiesto delle comparazioni con Lionel MessiLamine Yamal è sulla bocca di tutti. Al giovane talento di 17 anni è stato chiesto delle comparazioni con Lionel Messi. Ecco il VIDEO da Gazzetta.it. 🔗 è sulla bocca di tutti. Al giovane talento di 17 anni è stato chiesto delle comparazioni con Lionelè sulla bocca di tutti. Al giovane talento di 17 anni è stato chiesto delle comparazioni con Lionelilda Gazzetta.it. 🔗 Pianetamilan.it

Barcellona-Benfica 3-1 al 45': doppietta di Raphinha ed eurogoal di Lamine Yamal! - GOAL BARCELLONA-BENFICA 3-1, Raphinha al 42`: ripartenza fulminea dei catalani, il brasiliano si libera sul limite della fascia sinistra e... 🔗calciomercato.com

Lamine Yamal è poesia in movimento, segna un gol irreale al Benfica e Raphinha gli pulisce la scarpa - Lamine Yamal è poesia in movimento, segna un gol irreale al Benfica e serve un assist a Raphinha dopo aver dribblato due avversari al limite dell'area: il numero 19 del Barcellona è magia pura.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Il video di Lamine Yamal subito dopo la fine della sontuosa partita contro l’Inter: era invelenito - Il video di Lamine Yamal dopo Barcellona-Inter di Champions che mostra tutta la personalità dell'attaccante catalano ... 🔗fanpage.it

Il gol di Lamine Yamal all'Inter - Yamal rifiuta il confronto: “Leo è il più grande”. Ma prima della maggiore età non era ancora sbocciato ROMA – Quando gli sottopongono il paragone, lui gioca a nascondersi: “Io come Messi? Non scherzi ... 🔗repubblica.it

Yamal, 17 anni e numeri mostruosi: meglio di Messi e Cristiano Ronaldo - Lamine Yamal a soli 17 anni ha già raggiunto le 100 presenze con il Barcellona: alla sua età ha già fatto meglio di Messi e Ronaldo ... 🔗derbyderbyderby.it