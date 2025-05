L’Amerigo Vespucci di nuovo a Reggio Calabria dopo 3 anni di assenza | ecco gli eventi in programma per celebrare il ritorno

Nave Amerigo Vespucci, lo storico veliero e nave scuola della Marina Militare, torna dopo tre anni a Reggio Calabria dove ormeggerà alla banchina nuova di levante del Porto di Reggio Calabria dal 5 maggio. La nave lascerà Reggio Calabria la mattina presto del 7 maggio per navigare verso Palermo. Anche a Reggio Calabria, allora, 11a tappa del tour Mediterraneo della Vespucci, ci sarà il Villaggio in Italia.

Non solo. Al suo arrivo la Vespucci sarà accolta da una welcome ceremony e da numerose autorità civili e militari. Ad accompagnare l'approdo, la banda musicale della Brigata Meccanizzata "Aosta" che si esibirà anche a favore del pubblico al Villaggio in Italia nei due giorni di sosta. Nel corso della tappa calabra sono attesi il ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, e Luca Andreoli, amministratore delegato di Difesa Servizi, la società in house della Difesa che realizza e supporta tutte le fasi dell'iniziativa.

