L' Amerigo Vespucci a Porto Empedocle la prefettura | ha funzionato tutto alla perfezione

© Agrigentonotizie.it - L'Amerigo Vespucci a Porto Empedocle, la prefettura: ha funzionato tutto alla perfezione alla sicurezza pubblica, né particolari criticità in materia di. 🔗 "Nonostante il cospicuo numero di visitatori, che ha superato la soglia delle 7 mila presenze, in un clima di particolare fermento ed entusiasmo nella popolazione locale, non si sono riscontrate né criticità relative all’ordine esicurezza pubblica, né particolari criticità in materia di. 🔗 Agrigentonotizie.it

L'Amerigo Vespucci lascia Porto Empedocle: tanti curiosi per la "nave più bella del mondo" - In tanti si sono recati questa mattina e nel primo pomeriggio a Porto Empedocle per visitare o anche solo per ammirare da lontano l'Amerigo Vespucci, che poche ore fa ha ripreso il mare per proseguire il proprio tour. Dato il ristretto numero di accessi possibili - era previsto un ticket... 🔗agrigentonotizie.it

L' Amerigo Vespucci arriva a Porto Empedocle: ecco come cambia il traffico - Farà scalo a Porto Empedocle i prossimi 30 aprile e 1 maggio la nave scuola della Marina militare italiana Amerigo Vespucci. Una "visita" molto attesa e lungamente annunciata, con curiosi e appassionati che hanno letteralmente preso d'assalto il sito per le prenotazioni, "polverizzando" in pochi... 🔗agrigentonotizie.it

Amerigo Vespucci a Porto Empedocle, al via i biglietti: come prenotare la visita a bordo dal 30 aprile al 5 maggio - L’Amerigo Vespucci, la storica nave scuola della Marina Militare Italiana, tornerà a Porto Empedocle il 30 aprile 2025, un evento storico per la città siciliana, che ospitò il veliero per l'ultima volta nel giugno 1982. Da oggi, 12 aprile, è possibile prenotare la visita a bordo: scopriamo come.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Oltre 20mila visitatori per l'Amerigo Vespucci a Porto Empedocle - Grande successo per la 10/ma tappa del Tour Mediterraneo Vespucci a Porto Empedocle. Sono quasi 20.000 i visitatori che sono saliti a bordo della nave scuola della Marina Militare nella breve sosta de ... 🔗msn.com

Caltanissetta. Visita dell’IPM a bordo dell’Amerigo Vespucci - A Porto Empedocle 30 aprile e 1 maggio è attraccata la nave scuola Amerigo Vespucci della Marina Militare: folla plaudente di visitatori per il veliero costruito nel 1931 a Castellammare di Stabia (NA ... 🔗ilfattonisseno.it

Grande afflusso di pubblico per la tappa a porto empedocle del tour mediterraneo vespucci con quasi 20.000 visitatori - La nave scuola Amerigo Vespucci ha attratto quasi 20.000 visitatori a Porto Empedocle, celebrando Agrigento capitale italiana della cultura 2025 e rafforzando il legame tra Accademia Navale di Livorno ... 🔗gaeta.it