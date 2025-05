L’America ha ricominciato a negoziare ma lo fa con la grammatica sbagliata

© Linkiesta.it - L’America ha ricominciato a negoziare, ma lo fa con la grammatica sbagliata L’America trumpiana a rimettere mano al più antico degli strumenti di potere.Dopo trent’anni di diplomazia morale e unilaterale, si torna al manuale realistico: negoziare per guadagnare tempo, dividere i nemici, reggere il confronto. 🔗 Una lettera a Khamenei, un invito a Xi Jinping, un canale diretto con il Cremlino: gli Stati Uniti hanno riattivato la macchina della diplomazia strategica. Il paradosso è che alla guida c’è Donald Trump, l’uomo meno diplomatico al mondo, il cui talento per l’insulto e l’autoincendio verbale ha causato più danni delle guerre che voleva evitare. Le sue mosse — tra dichiarazioni grottesche (l’ultima è: «mi piacerebbe essere papa. Sarebbe la mia prima scelta»), scenate da piazzista e minacce via social — vengono accolte con sospetto o imbarazzo dalle cancellerie di tutto il mondo. Ma dietro l’involucro da reality show, si intravede un dato strutturale: la fine dell’illusione unipolare ha costretto anchetrumpiana a rimettere mano al più antico degli strumenti di potere.Dopo trent’anni di diplomazia morale e unilaterale, si torna al manuale realistico:per guadagnare tempo, dividere i nemici, reggere il confronto. 🔗 Linkiesta.it

