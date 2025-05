L’Altra Inter non brilla ma batte il Verona 1-0 Il Napoli resta a +3

L’Altra Inter sfrutta l’occasione offertagli da Simone Inzaghi (squalificato) e con il Verona riporta a casa una vittoria che mancava dal 12 aprile. E’ un ritmo compassato quello della notte di San Siro, lontano dai fuochi d’artificio che sul finire dell’inverno avevano fatto parlare mezza Milano di triplete. Ma priva di tutti i riferimenti della rosa, la squadra nerazzurra risponde al Napoli ottenendo i tre punti con un rigore conquistato nei primi dieci minuti di gioco, e senza mai concedere occasioni degne di nota ad un Hellas rinunciatario.Certo, c'è chi brilla e chi meno. In primo luogo convince Carlos Augusto, innesco dell'azione che porta al calcio di rigore, e impeccabile in fase difensiva. Importantissimo già a Barcellona e Monaco di Baviera, il brasiliano pare meritare più di Dimarco una maglia da titolare per martedì, ma difficilmente Simone Inzaghi rinuncerà al suo numero 32, almeno in avvio. 🔗 Milano, 3 maggio 2025 – Sporca ma vincente.sfrutta l’occasione offertagli da Simone Inzaghi (squalificato) e con ilriporta a casa una vittoria che mancava dal 12 aprile. E’ un ritmo compassato quello della notte di San Siro, lontano dai fuochi d’artificio che sul finire dell’inverno avevano fatto parlare mezza Milano di triplete. Ma priva di tutti i riferimenti della rosa, la squadra nerazzurra risponde alottenendo i tre punti con un rigore conquistato nei primi dieci minuti di gioco, e senza mai concedere occasioni degne di nota ad un Hellas rinunciatario.Certo, c'è chie chi meno. In primo luogo convince Carlos Augusto, innesco dell'azione che porta al calcio di rigore, e impeccabile in fase difensiva. Importantissimo già a Barcellona e Monaco di Baviera, il brasiliano pare meritare più di Dimarco una maglia da titolare per martedì, ma difficilmente Simone Inzaghi rinuncerà al suo numero 32, almeno in avvio. 🔗 Sport.quotidiano.net

