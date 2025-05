© Ilgiorno.it - L’allarme degli architetti sul Pgt : "Attività edilizia a rischio di paralisi"

, ingegneri e geometri preoccupati per l'attuale proposta del Pgt di Cesano Maderno: "didell'". Sono quasi 50 i professionisti del settore che hanno messo per iscritto, sotto forma di osservazioni tecniche, tutte le loro perplessità sul nuovo piano del territorio di Cesano Maderno, attualmente nella fase preliminare."Una delegazione di circa 30 professionisti è già stata incontrata dal sindaco e dall'assessore delegato, in queste ore stiamo mettendo a punto tutte le osservazioni alla Vas (Valutazione ambientale strategica) che devono essere presentate entro il 6 maggio", spiega l'architetto Antonio Zardoni, referente del gruppo di professionisti perplessi sul nuovo documento urbanistico della città. "Secondo quanto emerso, il documento rappresenta un'involuzione normativa che rischia di compromettere il delicato equilibrio tra sviluppo urbano e sostenibilità, paralizzando di fatto l', a partire da suoi aspetti più semplici come ristrutturazioni, sopraelevazioni, ampliamenti e recupero dei sottotetti, fino agli interventi di demolizione e nuova edificazione", spiegano in una nota i professionisti che hanno sottoscritto le osservazioni.