L’agente di Svilar a Roma incontro per il rinnovo? Occhio al Napoli

© Sololaroma.it - L’agente di Svilar a Roma, incontro per il rinnovo? Occhio al Napoli Roma che deve rimanere sul campo, e proprio questo ha cercato di fare Ranieri nella conferenza stampa di avvicinamento alla sfida contro la Fiorentina. 4 partite ancora per cercare di ottenere una Champions League che, oltre alla soddisfazione di tale impresa, cambierebbe tante cose in vista della prossima stagione. Il prestigio e i soldi che ne deriverebbero sarebbero manna dal cielo per il calciomercato, che sta già cominciando a tessere le sue fila: l’idea Conceicao è nuova di zecca, ma tutta la capitale attende novità sul fronte rinnovo di Svilar.Queste potrebbero essere arrivate ieri sera, visto che, riporta La Repubblica, L’agente del belga è arrivato a Roma ed ha cenato col suo assistito. Che il tutto possa essere propedeutico ad un incontro con il club giallorosso nei prossimi giorni è possibile, proprio per cercare un accordo definitivo che i tifosi hanno invocato a gran voce anche con striscioni allo stadio. 🔗 Concentrazione dellache deve rimanere sul campo, e proprio questo ha cercato di fare Ranieri nella conferenza stampa di avvicinamento alla sfida contro la Fiorentina. 4 partite ancora per cercare di ottenere una Champions League che, oltre alla soddisfazione di tale impresa, cambierebbe tante cose in vista della prossima stagione. Il prestigio e i soldi che ne deriverebbero sarebbero manna dal cielo per il calciomercato, che sta già cominciando a tessere le sue fila: l’idea Conceicao è nuova di zecca, ma tutta la capitale attende novità sul frontedi.Queste potrebbero essere arrivate ieri sera, visto che, riporta La Repubblica,del belga è arrivato aed ha cenato col suo assistito. Che il tutto possa essere propedeutico ad uncon il club giallorosso nei prossimi giorni è possibile, proprio per cercare un accordo definitivo che i tifosi hanno invocato a gran voce anche con striscioni allo stadio. 🔗 Sololaroma.it

