L’affare Mediobanca-Banca Generali Pochi rischi e molte sinergie possibili

Firenze, 2 maggio 2025 – L'offerta pubblica annunciata lunedì scorso da Mediobanca per acquisire il 100% delle azioni di Banca Generali mira ad integrare la terza private bank del paese nella divisione wealth management di Piazzetta Cuccia, dando vita al secondo operatore italiano nel settore, subito dopo Intesa-Fideuram. L'operazione presenta un forte razionale industriale e limitati rischi di execution. Tra i due player esiste innanzitutto un elevato livello di affinità culturale e di posizionamento strategico. Sono infatti entrambi focalizzati sui segmenti di mercato "premium" e condividono una spiccata propensione all'eccellenza gestionale. Questa forte omogeneità culturale riduce sensibilmente i costi e i rischi legati all'esecuzione della prospettata integrazione. Allo stesso tempo l'operazione presenta un interessante potenziale di sinergie strategiche e gestionali.

