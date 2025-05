Lady Gaga in Brasile i fan affollano Copacabana per il concerto della popstar

© Lapresse.it - Lady Gaga in Brasile, i fan affollano Copacabana per il concerto della popstar Brasile, cresce l’attesa per il concerto di Lady Gaga sulla spiaggia di Copacabana. La celebre popstar si prepara ad affrontare quello che potrebbe essere il più grande spettacolo della sua carriera. Lo spettacolo gratuito dovrebbe attirare una folla enorme: il municipio di Rio stima che fino a 1,6 milioni di persone si raduneranno lungo l’iconico lungomare per l’evento. Una folla di fan è presente fuori dall’hotel dove alloggia la cantante nella speranza di intravederla. Indossano magliette e ventagli personalizzati, alcuni di loro ‘hanno indossato i panni dell’artista’ esibendosi per le strade della città brasiliana. 🔗 A Rio de Janeiro, in, cresce l’attesa per ildisulla spiaggia di. La celebresi prepara ad affrontare quello che potrebbe essere il più grande spettacolosua carriera. Lo spettacolo gratuito dovrebbe attirare una folla enorme: il municipio di Rio stima che fino a 1,6 milioni di persone si raduneranno lungo l’iconico lungomare per l’evento. Una folla di fan è presente fuori dall’hotel dove alloggia la cantante nella speranza di intravederla. Indossano magliette e ventagli personalizzati, alcuni di loro ‘hanno indossato i panni dell’artista’ esibendosi per le stradecittà brasiliana. 🔗 Lapresse.it

