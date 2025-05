Lady Gaga batte Beatles e Roling Stone col concerto più grande della storia gratis | oltre 15 milioni di fan in delirio

© Cityrumors.it - Lady Gaga batte Beatles e Roling Stone, col concerto più grande della storia gratis: oltre 1,5 milioni di fan in delirio

Lady Gaga che arrivano ore prima per assicurarsi un posto privilegiato al mega-concerto gratuito della pop star americana sabato sera a Rio de Janeiro. Non appena escono dalla stazione della metropolitana più vicina, i "piccoli mostri", come vengono affettuosamente chiamati i fan della cantante, vengono avvicinati da decine di venditori ambulanti che offrono loro ventagli o parei con l'immagine del loro idolo.E' l'evento musicale dell'anno e la cosa che sorprende è che tutto verrà fatto per un solo artista che è di fama mondiale (Ansa Foto) Cityrumors.itDevono poi aspettare in una lunga coda per essere controllati con i metal detector dagli agenti di polizia prima di poter accedere alla spiaggia.

