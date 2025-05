L' addio dell' associazione Cambiamenti APS ad Angelo Passini | Creavi ponti di amicizia non ti dimenticheremo mai

Il mondo del volontariato ha perso una delle sue figure più autorevoli. E' morto, dopo una lunga malattia, Angelo Passini, vicepresidente Cambiamenti APS, associazione per le malattie neuromuscolari rare nata a Messina dall'impegno di un gruppo di volontari messinesi eterogeneo.

