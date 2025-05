Laboratori 2 0 ingresso ad agorà e fotovoltaico | 140 alunni all' esordio nella nuova scuola high tech

© Cesenatoday.it - Laboratori 2.0, ingresso ad agorà e fotovoltaico: 140 alunni all'esordio nella nuova scuola high tech nuova scuola di viale Torino è finalmente realtà e dopo l’inaugurazione di sabato mattina, lunedì 5 maggio suonerà la prima campanella con 8 classi e 140 alunni che potranno entrare in un edificio tutto nuovo, un luogo moderno e all’avanguardia che li ospiterà nell’ultimo mese dell’anno. 🔗 Ladi viale Torino è finalmente realtà e dopo l’inaugurazione di sabato mattina, lunedì 5 maggio suonerà la prima campacon 8 classi e 140che potranno entrare in un edificio tutto nuovo, un luogo moderno e all’avanguardia che li ospiterà nell’ultimo mese dell’anno. 🔗 Cesenatoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Maradona, il capo del reparto di terapia intensiva svela: vietato l’ingresso ai medici dopo… - Nella sua dichiarazione, il medico ha denunciato che, quando si è avvicinato alla clinica Olivos per valutare il suo ex paziente dopo l'operazione alla testa, non gli è stato permesso l'accesso 🔗golssip.it

Città della Scienza: un weekend tra musica, scienza e laboratori scientifici - Città della Scienza rispolvera alcuni strumenti degli antichi musei della scienza che prenderanno vita durante un affascinante Science Show Gli strumenti scientifici antichi sono una testimonianza tangibile di come si faceva divulgazione scientifica nei secoli passati. Per il weekend di sabato 15 e domenica 16 marzo, Città della Scienza ha rispolverato alcuni strumenti degli antichi […] 🔗2anews.it

Pagelle Torino Juventus Under 16: Jakab sicuro, Rocchetti solido, Santa Maria buon ingresso – VOTI - di Fabio ZaccariaPagelle Torino Juventus Under 16: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 24esima giornata di campionato 2024/25 (inviato al Valentino Mazzola di Torino) – Pagelle Torino Juventus Under 16: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 23esima giornata di campionato 2024/25 Jakab 6,5– Non troppo impegnato, quando serve risponde presente alla sua maniera. 🔗juventusnews24.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Laboratori 2.0, ingresso ad agorà e fotovoltaico: 140 alunni all'esordio nella nuova scuola high tech; Dovadola, ritorna ’Semi Piaci’. Yoga, laboratori e gastronomia: nel weekend la mostra mercato; Leggere... come mi piace!; Festival 200 – dal 20 al 22 novembre 2024. 🔗Su questo argomento da altre fonti