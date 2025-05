La Vigor si prepara per l' ultima sfida stagionale contro Roma City

© Ilrestodelcarlino.it - La Vigor si prepara per l'ultima sfida stagionale contro Roma City Vigor partirà alla volta della Capitale. Per la precisione, alla volta dell’Athletic Center di Riano in vista dell’ultima gara della stagione.La "casa" del Roma City è un prestigioso centro di allenamento, tant’è che negli ultimi giorni ha ospitato il ritiro e le relative sedute di allenamento dell’Olympique Marsiglia di De Zerbi. Proprio il campo di Riano sarà palcoscenico dell’ultimo atto di questa stagione, almeno per la Vigor che giocherà con il cuore e la mente sgombri da preoccupazioni. Il pericolo playout è ormai scongiurato, la squadra di Antonioli è salva. Il Roma City ancora no. Le squadre attualmente in griglia playout sono separate da una manciata di punti, tutto è ancora aperto, tutto può accadere eppure la Vigor dovrà essere "arbitro imparziale" come dice mister Antonioli. 🔗 Domani mattina lapartirà alla volta della Capitale. Per la precisione, alla volta dell’Athletic Center di Riano in vista dell’gara della stagione.La "casa" delè un prestigioso centro di allenamento, tant’è che negli ultimi giorni ha ospitato il ritiro e le relative sedute di allenamento dell’Olympique Marsiglia di De Zerbi. Proprio il campo di Riano sarà palcoscenico dell’ultimo atto di questa stagione, almeno per lache giocherà con il cuore e la mente sgombri da preoccupazioni. Il pericolo playout è ormai scongiurato, la squadra di Antonioli è salva. Ilancora no. Le squadre attualmente in griglia playout sono separate da una manciata di punti, tutto è ancora aperto, tutto può accadere eppure ladovrà essere "arbitro imparziale" come dice mister Antonioli. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Approfondimenti da altre fonti

Fossombrone Calcio sfida Vigor Senigallia: ultima trasferta per i playoff - Ultima trasferta della stagione 2024-25 quella di domani per il Fossombrone Calcio. Il team di mister Fucili andrà a ‘Goffredo Bianchelli’ di Senigallia per incontrare alle ore 15 la Vigor allenata da Antonioli. Un incontro probante per il Fossombrone che può ancora aspirare ad un posto nei playoff. Al seguito non mancheranno i soliti appassionati tifosi che per l’occasione saranno ospitati nel settore "Gradinata". 🔗ilrestodelcarlino.it

Vigor Senigallia: Ultima Sfida Casalinga Decisiva contro Fossombrone - Ultima gara casalinga per la Vigor Senigallia. È quello che almeno si augurano tifosi, dirigenti e staff tecnico. Se Pesaresi e compagni dovessero ripresentarsi al "Bianchelli", vorrebbe dire che i rossoblu si ritroverebbero nei playout. Una possibilità che nessuno a Senigallia vuol neppure immaginare. Ma per escludere l’epilogo peggiore, la Vigor deve solo vincere. Non sarà facile contro il Fossombrone di Fucili: squadra storicamente ostica per i senigalliesi visto che nella storia recente non sono mai arrivati successi. 🔗ilrestodelcarlino.it

L’ultima sfida: scavalcare la siepe e afferrare l’infinito - IL COMMENTO. Una siepe che impedisce la visuale sull’orizzonte. E al di là di quella, l’Infinito. Se la cosa non vi suona del tutto originale, avete ragione. Sono gli elementi chiave di una delle liriche più famose di Giacomo Leopardi: dalla sommità del monte Tabor, nella sua Recanati, il poeta immagina quell’infinito che sta oltre, ma che la siepe gli impedisce di vedere. 🔗ecodibergamo.it

Cosa riportano altre fonti

La Vigor si prepara per l'ultima sfida stagionale contro Roma City; D come D'Ippolito, la Vigor Lamezia si prepara alla grande festa: domenica sfida contro il Cittanova; D come “D’Ippolito”, la Vigor Lamezia si prepara alla grande festa: domenica sfida contro il Cittanova; Il Soriano punta al terzo posto: Pertierra carica tutti per la sfida con l’Isola Capo Rizzuto. 🔗Cosa riportano altre fonti

La Vigor si prepara per l'ultima sfida stagionale contro Roma City - La Vigor affronta Roma City all'Athletic Center di Riano, con turnover e salvezza garantita. Cruciale per i capitolini. 🔗msn.com

Vigor Senigallia: Ultima Sfida Casalinga Decisiva contro Fossombrone - La Vigor Senigallia affronta il Fossombrone in una sfida cruciale per evitare i playout. Tifosi pronti a sostenere la squadra. 🔗msn.com

La Vigor Senigallia si prepara al derby decisivo per la salvezza - La Vigor Senigallia affronta il derby contro Fossombrone per chiudere la pratica salvezza. Gonzalez guida la squadra. 🔗msn.com