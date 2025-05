La viabilità all’ospedale è un caos Senso unico al pronto soccorso Bobini | Troppi vanno contromano

contromano al pronto soccorso dell'ospedale del Valdarno. Si tratta di una prassi ormai quotidiana da quando è stato ripristinato il Senso unico di marcia lo scorso 22 aprile, dopo le festività pasquali. Visti i disagi riscontrati, è stata la direttrice del nosocomio in persona a scendere in campo, lanciando un appello a tutta la cittadinanza affinché si rispetti il codice della strada. "Ricordo che è stato ripristinato il Senso unico di viabilità di accesso al pronto soccorso dell'ospedale di Montevarchi - ha ricordato la dottoressa Patrizia Bobini - Invito i cittadini che raggiungono in auto il pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria alla Gruccia a rispettare la segnaletica stradale per evitare di creare situazioni di pericolo e incidenti". A dieci giorni dall'apertura della nuova ala del pronto soccorso dell'ospedale di Montevarchi, la direttrice si affida al buonSenso delle persone che si recano in auto al pronto soccorso.

