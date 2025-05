La via dei Bregoli è nell’abbandono totale

© Ilrestodelcarlino.it - "La via dei Bregoli è nell'abbandono totale" "Inutile fare dei Bregoli un evento commerciale. Se questa via, unico collegamento pubblico tra Casalecchio e il santuario della Madonna di San Luca a Bologna, catalogato nei catasti sin dal '700, non è più agevole, la responsabilità è dell'amministrazione comunale e delle associazioni che a lei fanno riferimento". Roberto Mignani, ex vice sindaco di Casalecchio, è furioso. Disapprova l'inerzia dell'amministrazione che non è riuscita a ripristinare l'antico tracciato dei Bregoli inseguito alle frane e costretto i fedeli e i curiosi a servirsi di un tracciato alternativo per la tradizionale passeggiata 'So e Zò par i Bregual' che si è svolta il Lunedì di Pasqua."La nostra amministrazione – recitava il comunicato del Comune alla vigilia della passeggiata – è pronta a fare la propria parte e che vedono anche il supporto di Casalecchio Insieme Proloco e Lions.

