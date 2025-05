La versione di de Pascale | Il decreto alluvione? Ok ma va migliorato

© Ilrestodelcarlino.it - La versione di de Pascale: "Il decreto alluvione?. Ok, ma va migliorato" Pascale guarda "il bicchiere mezzo pieno" mentre passa in rassegna il dl alluvione appena approvato dal Governo. Il presidente regionale sospende il giudizio in attesa del ’bollino ufficiale’ (ci vorranno 60 giorni per vedere la conversione in legge, dopo la discussione in Parlamento), ma annuncia di volersi battere per migliorare le norme. E’ per questo che ha già chiamato Galeazzo Bignami, numero uno di Fratelli d’Italia alla Camera.Focus del nuovo dl è il fondo pluriennale per la ricostruzione con un miliardo sul piatto e 100 milioni all’anno spalmati dal 2027 al 2038. Un fondo che "riconosce al nostro territorio un fattore di rischio più elevato rispetto alla media" spiega il governatore, nonostante l’obiettivo sia "mettere in campo più opere rispetto a quanto previsto": "Avremo 300 milioni nei prossimi tre anni, serve aumentare il ritmo. 🔗 "La speranza è che non sia un testo chiuso come in passato, ma una base positiva su cui apportare correzioni". Michele deguarda "il bicchiere mezzo pieno" mentre passa in rassegna il dlappena approvato dal Governo. Il presidente regionale sospende il giudizio in attesa del ’bollino ufficiale’ (ci vorranno 60 giorni per vedere la conin legge, dopo la discussione in Parlamento), ma annuncia di volersi battere per migliorare le norme. E’ per questo che ha già chiamato Galeazzo Bignami, numero uno di Fratelli d’Italia alla Camera.Focus del nuovo dl è il fondo pluriennale per la ricostruzione con un miliardo sul piatto e 100 milioni all’anno spalmati dal 2027 al 2038. Un fondo che "riconosce al nostro territorio un fattore di rischio più elevato rispetto alla media" spiega il governatore, nonostante l’obiettivo sia "mettere in campo più opere rispetto a quanto previsto": "Avremo 300 milioni nei prossimi tre anni, serve aumentare il ritmo. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

