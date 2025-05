La vera posta in gioco è il futuro della civiltà

della Chiesa, che altrimenti rischia di essere persa definitivamente. Per questo il successore dell'argentino avrà bisogno di un segretario di Stato autorevole e al passo con le condizioni della società.

Conclave, è già partita la lotta: la vera posta in gioco - Il rituale è millenario, come millenaria è la Chiesa cattolica. C’è un cerimoniale rigoroso che, in realtà, ha subito qualche modifica (qualcuna voluta proprio da Bergoglio): ma ci sono anche passaggi obbligati, tempi da rispettare, procedure che non possono essere disattese perché più che mai qui la forma è sostanza e la sostanza è qualcosina in più. Quella che Papa Francesco è morto ieri mattina, il suo decesso è stato accertato dal Camerlengo, ruolo rivestito dal cardinale americano di origine irlandese Kevin Joseph Farrell, il quale è, secondo l’ordinamento ecclesiastico, colui che ... 🔗liberoquotidiano.it

Palladino, il giorno più lungo: gruppo e gioco da riaccendere. Il futuro? Si decide col Lecce - Firenze, 25 febbraio 2025 – Lunedì al Viola Park. In campo, per il primo allenamento post-Verona e poi al tavolone dei dirigenti, con Ferrari e Pradè, per valutare, prendere atto e programmare la settimana. Settimana, quella di Raffaele Palladino che porta dritto al match di venerdì sera, al Franchi e quindi alla sfida con il Lecce. Sfida che per il futuro (soprattutto dell’allenatore) avrà un valore decisivo, anche se ieri, come era stato domenica sera a Verona, la società ha di fatto ribadito il concetto che Palladino è l’allenatore della Fiorentina. 🔗sport.quotidiano.net

Il futuro dell’intrattenimento: le innovazioni che stanno trasformando l’esperienza di gioco online - Il mondo dei casinò online è in continua evoluzione, spinto da innovazioni tecnologiche che stanno ridefinendo l’intera esperienza di gioco. Non si tratta più solo di tentare la fortuna, ma di vivere un intrattenimento digitale coinvolgente, personalizzato e interattivo. Tecnologie come realtà virtuale, intelligenza artificiale, blockchain e 5G stanno trasformando ogni aspetto delle piattaforme, rendendole sempre più simili a veri e propri ecosistemi digitali. 🔗metropolitanmagazine.it

