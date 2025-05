La trappola emotiva che ci fa sentire colpevoli per i fallimenti della società

© Linkiesta.it - La trappola emotiva che ci fa sentire colpevoli per i fallimenti della società della lucrativa industria dell’«automiglioramento», che tendono a mettere in ombra l’importanza delle forze sociali nel determinare le nostre inclinazioni emozionali. 🔗 Le emozioni sono fenomeni liminali (da limen, «soglia»). L’invidia per il mio vicino di casa, la paura dello straniero, l’orgoglio nazionale sono modi di creare, negoziare e ribadire il confine tra il mio sé e il mondo. In altre parole, (quasi tutte) le emozioni sono il dialogo che intratteniamo, sottovoce, con il mondo. Attraverso le emozioni, interiorizziamo il mondo esterno ed esteriorizziamo il nostro mondo interiore, in un processo ininterrotto.Come le sagome ritagliate del teatro delle ombre, le emozioni sono intelligibili perché hanno alle spalle una fonte luminosa – le cause sociali e culturali – e uno schermo trasparente su cui possono essere proiettate: una situazione sociale concreta in cui agiscono specifici individui. So che queste idee contrastano con un gran numero di teorie e tecniche terapeutiche e con i principîlucrativa industria dell’«automiglioramento», che tendono a mettere in ombra l’importanza delle forze sociali nel determinare le nostre inclinazioni emozionali. 🔗 Linkiesta.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Lilo & Stitch, la magia Disney torna in scena: Ohana si fa sentire più che mai - Un brivido di tenerezza attraversa chiunque ricordi quella storia in cui un minuscolo alieno, un po’ pasticcione e armato di artigli, finiva per trovare la sua vera casa accanto a una bambina che cercava solo un amico. Non abbiamo mai dimenticato l’importanza di quella parola – “Ohana” – che racchiude in poche lettere la forza […] L'articolo Lilo & Stitch, la magia Disney torna in scena: Ohana si fa sentire più che mai è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

The Family, trame di lunedì 24 marzo 2025: la distanza tra Aslan e Devin si fa sentire - Aslan si presenta all’inaugurazione di un porto turistico con un abito bianco. Il pubblico lo accoglie tra applausi, ma i giornalisti notano subito l’assenza di Devin. Lui cerca di rassicurare tutti, dichiarando che il loro matrimonio è solido. In realtà, la moglie ha contattato un’avvocatessa per avviare le pratiche di divorzio. Devin non riesce a […] L'articolo The Family, trame di lunedì 24 marzo 2025: la distanza tra Aslan e Devin si fa sentire è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

“Finalmente si fa sentire…”. Shaila rompe il silenzio dopo il Grande Fratello dopo le voci - Anche se fuori dal Grande Fratello, Shaila continua ad essere al centro dell’attenzione. Ancora di più, se è possibile. Uscita in semifinale insieme a Giglio e Javier, mentre i suoi ex compagni di avventura hanno subito ripreso in mano i propri social pubblicando foto e dediche alle fidanzate Yulia e Helena, lei si sta tenendo a debita distanza dal clamore mediatico. Come sparita. Dicono si stia godendo i suoi affetti ma dicono anche che abbia intenzione di lasciare Lorenzo appena il reality finirà. 🔗caffeinamagazine.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Economia psichica La trappola emotiva che ci fa sentire colpevoli per i fallimenti della società; Blog | Come riconoscere la trappola della violenza psicologica; Come un manipolatore sfrutta i sensi di colpa per esercitare controllo. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Questa nuova trappola emotiva che spodesta il ghosting! - Impatto sull'autostima: essere mascherati può farti sentire come se fossi stato completamente cancellato dalla vita dell'altra persona, il che può influire sulla tua autostima e sulla tua ... 🔗msn.com