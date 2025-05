La tonalità di verde più amata del momento si declina su abiti chic e si sposa con gli accessori più eleganti

© Iodonna.it - La tonalità di verde più amata del momento si declina su abiti chic (e si sposa con gli accessori più eleganti) verde petrolio. Perfetto da indossare anche nelle occasioni più formali, questo colore si distingue nella scala cromatica per la sua raffinatezza innata, data da un mix equilibrato tra verde smeraldo e blu ottanio. Tra le tendenze moda Primavera-Estate 2025 spiccano in modo particolare i vestiti eleganti verde petrolio, alleati preziosi soprattutto in vista di cerimonie ed eventi speciali. Blazer donna: cinque tendenze di Primavera X Leggi anche › È tutto vero: gli stivali sono di tendenza anche nella Primavera-Estate 2025 Raffinati per natura e al tempo stesso facili da indossare, gli abiti protagonisti del momento sono un inno al buon gusto: decisi senza mai risultare eccessivi, si declinano sia in modelli da giorno che da sera, imponendosi come veri e propri must-have di stagione. 🔗 La bella stagione ci invita a osare con sfumature inaspettate, ricche e avvolgenti. Una su tutte? Ilpetrolio. Perfetto da indossare anche nelle occasioni più formali, questo colore si distingue nella scala cromatica per la sua raffinatezza innata, data da un mix equilibrato trasmeraldo e blu ottanio. Tra le tendenze moda Primavera-Estate 2025 spiccano in modo particolare i vestitipetrolio, alleati preziosi soprattutto in vista di cerimonie ed eventi speciali. Blazer donna: cinque tendenze di Primavera X Leggi anche › È tutto vero: gli stivali sono di tendenza anche nella Primavera-Estate 2025 Raffinati per natura e al tempo stesso facili da indossare, gliprotagonisti delsono un inno al buon gusto: decisi senza mai risultare eccessivi, sino sia in modelli da giorno che da sera, imponendosi come veri e propri must-have di stagione. 🔗 Iodonna.it

Se ne parla anche su altri siti

San Siro, i paletti del Municipio 7: “Più posti popolari e verde diffuso” - Milano – Il progetto del nuovo San Siro presentato lo scorso 11 marzo da Milan e Inter al Comune non convince fino in fondo il Municipio 7, una delle due zone del decentramento – con il Municipio 8 – interessata alla riqualificazione dell’area dove ora ci sono lo stadio Meazza, il parcheggio dell’impianto e il Parco dei Capitani. La Giunta del Municipio 7, presieduta da Silvia Fossati, ha messo nero su bianco una serie di osservazioni alla Giunta comunale e ai due club per modificare il progetto che prevede la realizzazione di un nuovo stadio rossonerazzurro e la rifunzionalizzazione ... 🔗ilgiorno.it

Viale Trieste senz’auto . Tutto nuovo e più verde, con parcheggio multipiano - Bello, accogliente, con molto verde, pari alla metà del costruito, tra alberi e arbusti, e senza più l’ombra di un’auto parcheggiata. Per ora sono questi gli elementi ben chiari a chi ha ascoltato ieri, il sindaco Andrea Biancani mentre illustrava, per sommi capi, l’idea di come vorrebbe riqualificare viale Trieste. Il condizionale è d’obbligo perché la giunta Biancani, non ha ancora un progetto di massima in mano. 🔗ilrestodelcarlino.it

Lecce, al via l'eradicazione degli "otto pini della Conad", protesta dei residenti: «Vanno salvati, serve più verde» - Al via l'eradicazione di otto grossi alberi di pino nel centro di Lecce. E va in scena la protesta dei residenti. Sono cominciate questa mattina le operazioni per l'abbattimento dei pini... 🔗quotidianodipuglia.it

Se ne parla anche su altri siti

La moda si tinge di verde: i vestiti color petrolio più sofisticati della Primavera-Estate 2025; Come valorizzare le pareti di casa con il colore? Ancora una volta il verde si conferma la tendenza più amata; I reali alla messa di Pasqua, tutti i look sfoggiati a Windsor: Carlo e Camilla coordinati, Eugenia total whit; Salvia, foresta, militare, persiano e non solo. Date il giusto nome alle 17 tonalità di verde più belle. 🔗Se ne parla anche su altri siti