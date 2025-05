La tomba di Francesco in Santa Maria Maggiore riposa il papa pistoiese L’eredità dei Rospigliosi

© Lanazione.it - La tomba di Francesco, in Santa Maria Maggiore riposa il papa pistoiese. L’eredità dei Rospigliosi papa così ben voluto per quella sua cristiana capacità di essere indistintamente vicino a tutti, specialmente agli ultimi. Santa Maria Maggiore, Roma, là dove riposa il corpo di papa Francesco, è al centro del globo in questi ultimi giorni, il luogo verso il quale guardano gli occhi di tutto il mondo con profondo raccoglimento. Ed è un luogo nel quale inevitabilmente tutto il popolo in visita sta incontrandosi con una illustre personalità a noi vicina. È infatti lì, in quella stessa Basilica, che trovano riposo eterno le spoglie del “nostro” papa, il pistoiese Clemente IX, ovvero Giulio Rospigliosi. L’ultimo in ordine di tempo, tra l’altro, ad esservi sepolto prima di papa Francesco: sono infatti passati più di trecentocinquanta anni dall’ultima volta che la Basilica è stata scelta come ultima sosta del viaggio terreno di un papa. 🔗 Pistoia, 3 maggio 2025 – Una riconoscenza e una gratitudine che hanno assunto la forma di un lungo, lunghissimo “serpente” di persone, tutte in coda per salutare quelcosì ben voluto per quella sua cristiana capacità di essere indistintamente vicino a tutti, specialmente agli ultimi., Roma, là doveil corpo di, è al centro del globo in questi ultimi giorni, il luogo verso il quale guardano gli occhi di tutto il mondo con profondo raccoglimento. Ed è un luogo nel quale inevitabilmente tutto il popolo in visita sta incontrandosi con una illustre personalità a noi vicina. È infatti lì, in quella stessa Basilica, che trovano riposo eterno le spoglie del “nostro”, ilClemente IX, ovvero Giulio. L’ultimo in ordine di tempo, tra l’altro, ad esservi sepolto prima di: sono infatti passati più di trecentocinquanta anni dall’ultima volta che la Basilica è stata scelta come ultima sosta del viaggio terreno di un. 🔗 Lanazione.it

Cosa riportano altre fonti

Come raggiungere la tomba di Papa Francesco alla Basilica di Santa Maria Maggiore - Un corridoio transennato e la chiusura di via dell’Esquilino. È stato definito il piano della mobilità per permettere ai fedeli di rendere omaggio alla tomba di papa Francesco, sepolto ieri, sabato 26 aprile, nella Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma al termine dei funerali solenni. Come... 🔗romatoday.it

Da oggi, fedeli in pellegrinaggio alla tomba di Papa Francesco a Santa Maria Maggiore - Una folla di fedeli si è radunata fin dalle prime ore del mattino davanti alla Basilica di Santa Maria Maggiore per rendere omaggio alla tomba di Papa Francesco, aperta ai pellegrini a partire dalle 7.00 di oggi, domenica 27 aprile. Dopo i solenni funerali di ieri in Piazza San Pietro, che hanno visto la partecipazione di oltre 400.000 persone, i cattolici di tutto il mondo hanno ora la possibilità di visitare il luogo scelto da Bergoglio per la sua sepoltura. 🔗ilfogliettone.it

Folla a Santa Maria Maggiore: centinaia di persone in coda per visitare la tomba di papa Francesco - Il pellegrinaggio di fedeli si sposta a Santa Maria Maggiore. La fila per visitare la tomba di papa Francesco, nella basilica in cui ha voluto essere sepolto, si sono formate già dalla mattina presto, con centinaia di persone in attesa di omaggiare il pontefice. Fedeli in coda per visitare la... 🔗romatoday.it

Approfondimenti da altre fonti

Papa Francesco, il miracolo avvenuto a Santa Maria Maggiore: cosa è successo anni fa; Roma: le voci dei fedeli in visita alla tomba di Papa Francesco; Junio Valerio Borghese e papa Francesco sepolti in S. Maria Maggiore: la salma del principe nero «trafugata» e portata in corteo dai neofascisti; La tomba di Francesco, in Santa Maria Maggiore riposa il papa pistoiese. L’eredità dei Rospigliosi. 🔗Se ne parla anche su altri siti

La tomba di Francesco, in Santa Maria Maggiore riposa il papa pistoiese. L’eredità dei Rospigliosi - La basilica scelta è la stessa in cui si trovano i resti di Clemente IX. Dopo trecentocinquanta anni, la storia torna a illuminare la nostra città ... 🔗msn.com

Papa Francesco, le voci dei fedeli in visita alla tomba a Santa Maria Maggiore - Sono stati quasi centomila i fedeli che, tra domenica e lunedì, si sono messi in fila già dalle 7 del mattino per rendere omaggio alla tomba di Papa Francesco nella Basilica di Santa Maria Maggiore. L ... 🔗msn.com

Papa Francesco, c'è un errore grafico sulla lapide a Santa Maria Maggiore. VIDEO - Un'imperfezione ha attirato l’attenzione di molti fedeli: si tratta della spaziatura tra le lettere della parola “Franciscus”, in particolare tra la “R”, la “A” e la “N” ... 🔗tg24.sky.it