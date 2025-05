La tendenza punta su volumi importanti materiali inediti e forme fantasiose

© Amica.it - La tendenza punta su volumi importanti, materiali inediti e forme fantasiose tendenza sembra essere dappertutto, a partire dalle sfilate più prestigiose che le hanno decretate come dettaglio cult da includere nel guardaroba della bella stagione. Sarà per quell’aria un po’ naïf che fa subito pensare agli abitini da bambina o per quell’allure agreste che ricorda alcuni prairie dress del passato. Sta di fatto che non hanno faticato a conquistare il pubblico, visto che di romanticismo e innocenza ce n’è sempre bisogno.Ma non si deve fare nemmeno l’errore di catalogarle in maniera così netta e didascalica. Le maniche a sbuffo e a palloncino stavolta riescono infatti a stupire per la loro versatilità e per il fatto di non essere mai uguali a loro stesse. 🔗 Chi l’avrebbe detto che per la primavera estate 2025 saremmo tornati a parlare di maniche a sbuffo e a palloncino. Proprio così: lasembra essere dappertutto, a partire dalle sfilate più prestigiose che le hanno decretate come dettaglio cult da includere nel guardaroba della bella stagione. Sarà per quell’aria un po’ naïf che fa subito pensare agli abitini da bambina o per quell’allure agreste che ricorda alcuni prairie dress del passato. Sta di fatto che non hanno faticato a conquistare il pubblico, visto che di romanticismo e innocenza ce n’è sempre bisogno.Ma non si deve fare nemmeno l’errore di catalogarle in maniera così netta e didascalica. Le maniche a sbuffo e a palloncino stavolta riescono infatti a stupire per la loro versatilità e per il fatto di non essere mai uguali a loro stesse. 🔗 Amica.it

Ne parlano su altre fonti

Stiletto? No, grazie: la tendenza dell’anno punta tutto sul tacco basso - Décolleté e slingback con kitten heels, mules con il tacco mini e Mary Jane: sono solo alcuni dei modelli con tacco basso che stanno lentamente conquistando le passerelle e i cuori di chi non ama i tacchi alti. Per chi è cresciuto con Sex and the City potrebbe essere un duro colpo ma, per fortuna, le mode cambiano: le nuove generazioni di business women sono pronte ad abbandonare il tacco alto in nome della comodità. 🔗metropolitanmagazine.it

Acqua Fiuggi punta a triplicare i volumi e ricavi con 40 milioni di investimenti - Acqua Fiuggi, acquistata lo scorso giugno da Lmdv Capital di Leonardo Maria Del Vecchio, si svecchia e punta a triplicare i volumi e i ricavi nel giro di quattro anni grazie a investimenti per 40 milioni in parte già realizzati. "E' stato definito un piano strategico-industriale per il quadriennio 2025-2028, supportato da un importante piano di investimenti in asset produttivi e di branding: circa 40 milioni in 5 anni di cui 15 milioni già sostenuti in 8 mesi in capex (flussi di cassa) che hanno interessato un totale revamp dell'impianto di imbottigliamento sia da un punto di vista ... 🔗quotidiano.net

Con zeppa o tacco basso, in suede o pelle, dalla punta chiusa o aperta. Tutte le anime dei clogs, gli zoccoli di legno pronti a dettare tendenza nella Primavera 2025 - Camminate di stile. L’arrivo ufficiale della bella stagione porta con sé una ventata d’aria fresca, pronta a rinnovare con gusto il guardaroba. Dopo mesi trascorsi all’insegna di stivali, mocassini e sneakers, allora, è tempo di riscoprire It Shoes simbolo della primavera. Un esempio? Gli zoccoli di legno donna. ... 🔗iodonna.it

Approfondimenti da altre fonti

Trend alert: per la PE25, il focus è sulle maniche a sbuffo; XRP Punta al Breakout mentre il Prezzo Raggiunge $2,28 Tra Volume in Aumento; Le 6 scarpe chiuse da avere per l’Autunno 2024; Tendenze capelli dalle sfilate Autunno/Inverno 2025-26: volume, riga centrale e raccolti. 🔗Approfondimenti da altre fonti

La tendenza punta su volumi importanti, materiali inediti e forme fantasiose - Chi l’avrebbe detto che per la primavera estate 2025 saremmo tornati a parlare di maniche a sbuffo e a palloncino. Proprio così: la tendenza sembra essere dappertutto, a partire dalle sfilate più ... 🔗amica.it