© Ilgiorno.it - La Svampeide: el Nanni l’è mitich Nanni Svampa, cantautor, scrittor e attor. Incoeu, quella giornada che la se pò no desmentegà l’è diventada on liber: “Svampeide - Testimonianze sulla vita, l’arte, l’opera di Nanni Svampa”. Cont la prefazion del semper elegant Silvano Piccardi, el volum l’è curaa de la ciarissima professoressa Mirella Conenna. La pussé profonda studiosa de l’immens Georges Brassens, maester del Nanni e de tutt i cantautor in del mond. El liber l’è on excursus de i approfondiment scaturii de l’atmosfera del convegn, cont i intervent del Michele Sancisi, del Flavio Oreglio, de l’Enrico De Angelis e anca el regord del Lino Patruno, l’Enrico Intra, el Mario Mascioli - el pussé autorevol traduttor del Brassens insema al Nanni. 🔗 e Fabio Wolf Propi in sti dì, l’ann passaa serom al teater Elfo Puccini per la gran conferenza intorna a la vitta, l’opera e l’eredità del pussé cognossuu cantor de l’anema meneghina: l’impareggiabilSvampa, cantautor, scrittor e attor. Incoeu, quella giornada che la se pò no desmentegà l’è diventada on liber: “- Testimonianze sulla vita, l’arte, l’opera diSvampa”. Cont la prefazion del semper elegant Silvano Piccardi, el volum l’è curaa de la ciarissima professoressa Mirella Conenna. La pussé profonda studiosa de l’immens Georges Brassens, maester dele de tutt i cantautor in del mond. El liber l’è on excursus de i approfondiment scaturii de l’atmosfera del convegn, cont i intervent del Michele Sancisi, del Flavio Oreglio, de l’Enrico De Angelis e anca el regord del Lino Patruno, l’Enrico Intra, el Mario Mascioli - el pussé autorevol traduttor del Brassens insema al. 🔗 Ilgiorno.it

