© Notizie.com - La storia di Roman, dieci anni, sopravvissuto ai missili russi: il bambino oggi è tornato in Ucraina Roman Oleksiv, un bambino di dieci anni, è un sopravvissuto. Nel luglio 2022, lui e sua madre Halyna erano in attesa di una visita medica a Vinnytsia, in Ucraina.La storia di Roman, dieci anni, sopravvissuto ai missili russi: il bambino oggi è tornato in Ucraina (OMS FOTO) – Notizie.comImprovvisamente alcuni missili hanno colpito la clinica. Ventisei persone sono morte, tra cui Halyna. Roman è riuscito a uscire dalle macerie dell’edificio, ma con ferite interne e ustioni sul 45% del corpo.Nel giro di pochi giorni, Roman è stato trasportato all’estero tramite il programma di evacuazione medica Medevac, sviluppato dal Ministero della Salute dell’Ucraina con la collaborazione e il supporto dell’Organizzazione mondiale alla Sanità (Oms), dei partner dell’Unione europea e di vari Stati membri dell’Oms. 🔗 Oleksiv, undi, è un. Nel luglio 2022, lui e sua madre Halyna erano in attesa di una visita medica a Vinnytsia, in.Ladiai: ilin(OMS FOTO) – Notizie.comImprovvisamente alcunihanno colpito la clinica. Ventisei persone sono morte, tra cui Halyna.è riuscito a uscire dalle macerie dell’edificio, ma con ferite interne e ustioni sul 45% del corpo.Nel giro di pochi giorni,è stato trasportato all’estero tramite il programma di evacuazione medica Medevac, sviluppato dal Ministero della Salute dell’con la collaborazione e il supporto dell’Organizzazione mondiale alla Sanità (Oms), dei partner dell’Unione europea e di vari Stati membri dell’Oms. 🔗 Notizie.com

