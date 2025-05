La ’Stella’ a Tarsi è lustro per la comunità

© Ilrestodelcarlino.it - "La 'Stella' a Tarsi, è lustro per la comunità" lustro all'intera comunità". Gianni Aloisi, sindaco di Corinaldo, commenta così la Stella al Merito del Lavoro conferita al concittadino Massimo Tarsi il primo maggio, giorno in cui si festeggia il lavoro. Tarsi ha iniziato la sua carriera 36 anni fa quale tecnico alla Telecom di Ancona, dopo di allora il suo impegno e dedizione lo hanno portato a una crescita professionale arrivando a ruoli di vertice. Scorrendo il folto curriculum emerge il ruolo di responsabile nella progettazionerealizzazione delle Reti in Fibra Ottica e Rame in Emilia Romagna successivamente Field Operation Line Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige poi Responsabile Field Operation Line Marche e Umbria e attualmente Responsabile Commercial Area Nord Est. Nel mentre ha acquisto anche la laurea in Sociologia a Urbino.

Suggestiva Via Crucis a Simeri: la comunità si raccoglie nel Venerdì Santo guidata da don Francesco Cristofaro - Un'atmosfera carica di raccoglimento, fede e intensa partecipazione ha avvolto le vie del centro storico di Simeri, in Calabria, dove si è tenuta la tradizionale Via Crucis del Venerdì Santo, organizzata dalla parrocchia guidata da don Francesco Cristofaro. Un momento sentito e partecipato, che ha coinvolto l'intera comunità parrocchiale in una delle manifestazioni religiose più toccanti della Settimana Santa.

Udine, istituiti i primi reumatologi di comunità in Italia. Prenderanno anche pazienti di secondo e terzo livello - Cinque medici e, per la prima volta in Italia, la figura del reumatologo di comunità – un'evoluzione rispetto al tradizionale reumatologo territoriale. Si tratta dell'ultimo progetto di Asufc, sotto la guida del nuovo direttore di Reumatologia Luca Quartuccio. Alla già esistente offerta per le...

"Cabrini" conquista Cleveland e Ann Arbor. Due serate speciali per le comunità italiane di Ohio e Michigan - Due proiezioni, due città, un solo messaggio: celebrare l'identità italiana attraverso la storia potente e attuale di Francesca Cabrini. Il film Cabrini, già diventato un cult tra gli italoamericani negli Stati Uniti, ha emozionato le comunità italiane di Cleveland e Ann Arbor in due eventi distinti, organizzati dal Consolato d'Italia a Detroit, guidato dalla Console Allegra Baistrocchi. La prima proiezione si è tenuta a Cleveland, grazie alla collaborazione con il presidente dell'Order Italian Sons and Daughters of America, Basil Russo, figura di riferimento per la comunità italoamericana a ...

