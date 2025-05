La squadra di Unione civica sostiene il candidato Calcinari

Unione civica la palma di lista civica più longeva tra quelle presenti a questa competizione elettorale. E, così come è accaduto anche nel 2022, anche stavolta sta dalla stessa parte, accanto al candidato sindaco Gionata Calcinari, e a una coalizione di centrodestra. Confermate anche le direttrici della lista: "Coerenza, competenza, continuità. Non abbiamo fatto alcun accordo di convenienza, né ci siamo lasciati lusingare da promesse elettorali. La nostra è sempre stata una scelta civica coerente, mai tradita. Vogliamo bene alla città – dicono i 16 candidati – e siamo certi di poter portare un contributo importante al suo rilancio". L'appoggio, incondizionato, è per il candidato sindaco Calcinari "nella cui figura ci riconosciamo.

